Moon Knight: El personaje que une a Marvel con Sailor Moon

El Caballero de la Luna apareció en Sailor Moon antes de llegar a Disney Plus. ¿Quién le copió a quién?

Moon Knight, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel que se transmite por Disney Plus, sigue sumando fans: en parte por su caótica personalidad múltiple y por los extraños misterios que, hasta el momento, no habíamos visto en el MCU (y que hacen que nos den más ganas de ver la segunda parte de Doctor Strange). Sin embargo, este no es el primer Caballero Lunar que vemos en la televisión: en la década de los 90, Sailor Moon lo mostró primero.

Todo ocurrió en el marco de Sailor Moon R, la segunda temporada del anime protagonizado por Serena Tsukino y las Sailor Scouts. En estos capítulos, Sailor Moon debe enfrentarse a la presencia del Árbol de la Oscuridad, que fue creado por los extraterrestres Alan y Ann. ¿Los recuerdan? El peligro era tanto que Sailor Moon siempre estaba en riesgo y la ayuda de su amado Tuxedo Mask ya no era suficiente. Fue ahí cuando apareció “El Caballero de la Luna”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Este Moon Knight es en realidad una segunda personalidad de Darien, quien en secreto se transforma en Tuxedo Mask. En la serie se explica que El Caballero de la Luna es una especie de sombra de la personalidad de Darien; de la misma forma que el personaje de Marvel Comics intercambia su personalidad. En la serie live action la mente de Steve Grant, interpretado por Oscar Isaac, es reemplazada por el Avatar del Dios Konshu.

Al terminar el primer arco de Sailor Moon, cuando pelean contra la Reina Bery, las Sailor Scouts pierden la memoria y también Tuxedo Mask. Es solo hasta que comienzan los ataques de Alan y Ann que los gatos Luna y Artemis deciden “despertarlas” nuevamente para que luchen en el nombre del amor y la justicia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Como nadie sabía realmente de la identidad secreta de Tuxedo Mask, Darien no despertó. Sin embargo, sí tenía en su subconsciente una voz que le pedía luchar y ayudar a Sailor Moon, por eso creó la nueva personalidad del Caballero de la Luna.

El Caballero de la Luna tenía los mismos movimientos de Tuxedo Mask y aventaba una rosa (blanca en lugar de roja) a la hora de entrar en acción, pero manejaba una cimitarra y vestía como beduino. Incluso el traje tiene una similitud con el superhéroe de Marvel.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sailor Moon R se transmitió a principios de 1990 y los cómics de Moon Knight son de la década de los 70, así que podría tratarse de un plagio u homenaje por parte de Naoko Takeuchi, creadora de Pretty Soldier Sailor Moon. Aunque lo más probable es que ambas series tomaran cosas prestadas de Gekkō Kamen, mejor conocido en nuestro país como Capitán Centella.

Su nombre significa, literalmente, “Máscara de luz de luna” (en inglés le llaman Moonlight Mask) y su vestimenta es muy similar a la del Caballero de la Luna, con un turbante blanco y varios símbolos lunares. La serie inició en 1958 y ha tenido varias versiones, siempre conservando las batallas contra científicos locos, monstruos diabólicos y robots gigantes y cuando su tiara lunar para terminar con ellos, al más puro estilo de Sailor Moon.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte