Estrenarán musical de ‘El Diablo Viste a la Moda’ en Broadway con música a cargo de Elton John

¿Qué pensaría Miranda Priestly de este musical?

‘El Diablo Viste a la Moda’ para la audiencia hispana o ‘The Devil Wears Prada’ en inglés, es una película que marcó una década y a la vez a varias generaciones, que siguen recordándola con el pasar de los años.

Después de 16 años, la película que retrató el mundo de la moda detrás de las revistas, la cual fue protagonizada por Anne Hathaway como Andrea Sachs y Meryl Streep como Miranda Priestly, sigue dando de qué hablar.

Ya no solo son los looks de Anne Hathaway en la actualidad que nos recuerdan a su personaje; y aunque un remake en la pantalla aún no es nada probable, la película basada en la novela de Lauren Weisberger, tendrá su propio musical.

La noticia no es nada nueva, pues desde 2019 se informó que ‘El Diablo Viste a la Moda’ tendría su propio musical, el cual se estrenaría en julio de 2020, sin embargo, debido a la pandemia, tuvo que ser postergado.

¿Quiénes protagonizarán el musical de ‘El Diablo Viste a la Moda’?

La puesta en escena será protagonizada por Beth Leavel en el papel de Miranda Priestly, mientras que Taylor Iman Jones dará vida a Andy Sachs.

Sobre ellas, cabe destacar que Beth Leavel es la actriz de teatro ganadora de un Tony que apareció anteriormente en ‘The Prom’ y ‘Mamma Mia’, por su parte Taylor Iman Jones es recién egresada de su carrera en la producción de Los Ángeles de ‘Hamilton’.

Más sobre el musical de ‘El Diablo Viste a la Moda’

El musical de ‘El Diablo Viste a la Moda’ está escrito por Kate Wetherhead (’Submissions Only’), dirigido por Anna D. Shapiro (ganadora de un premio Tony por su producción de ’August: Osage County’). Así como cuenta con la coreografía a cargo de James Alsop, coreógrafo de Beyoncé.

Además, la música está encabezada por Elton John, quien con anterioridad confesó a la revista People ser muy fan de la película. “Es una de mis películas favoritas y el tema de la película también exige música a gritos”, señaló.

Y agregó: “Pero pensé: ‘Tienes que tener personajes para los que puedas escribir [canciones], y tienes que tener un telón de fondo que pueda inspirarte musicalmente’, y la película lo tiene”.

Tres de las canciones que formarán parte del musical son ‘Dress Your Way Up’, ‘When a Legend Is Born’ y, por supuesto, ‘The Devil Wears Prada’.

Sobre el tema ‘When a Legend Is Born’, confesó: “La letra es tan brillante porque suena como si hubiera estado en suficientes desfiles de moda en mi vida para saber que es la emoción de cuando ves algo nuevo y ves algo grandioso, y estás allí y puedes sentir la emoción dentro de la multitud y sabes que ha llegado algo especial. Es como ir a ver un concierto de rock”.

¿Cuándo se entrena el musical de ‘El Diablo Viste a la Moda?

El musical de ‘El Diablo Viste a la Moda’ como la mayoría de las producciones a gran escala en Estados Unidos, tendrá una presentación de prueba en el Teatro James M. Nederlander de Broadway en Chicago del 19 de julio al 21 de agosto. Y aunque no es algo confirmado, se espera que llegue en 2023 a Broadway para tener de fondo, la ciudad de Andy Sachs.

