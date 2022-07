Natalia Dyer (Nancy Wheeler ) habla del triángulo amoroso que se viene en Stranger Things 5

La actriz habló del posible final romántico que tendrá su personaje.

Los últimos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things dejaron a los fans con varias preguntas, así como con un sabor agridulce. La muerte de Eddie y el estado de salud de Max son dos de las interrogantes que más han sonado en redes sociales.

En esta entrega no solo vimos monstruos, sangre y muertes, ya que las tramas románticas de algunos personajes llegaron a otro nivel. Tal es el caso de Mike y Eleven que se expresaron cuánto se amaban, así como Joyce y Hopper que por fin se confesaron sus sentimientos y comenzaron una relación.

Si hubo un noviazgo que se vio afectado por los problemas que vivieron los protagonistas durante toda la temporada, fue el de Nancy y Jonathan (Charlie Heaton), ya que él se encontraba en California cuidado a Will y a Mike, mientras ella ideaba un plan para matar a Vecna.

En esta distancia entró Steve (Joe Keery), quien es su ex novio, y aprovechó esta situación para decirle a Nancy que quiere que sea la madre de sus hijos, una declaración que se quedó en suspenso.

Ahora, Natalia Dyer quien interpreta a Nancy, reveló el posible final de este triángulo amoroso que veremos en la quinta y última temporada de la serie.

“Es realmente difícil. No sé. Se siente como si hubiera estado en una relación por un tiempo, así que tal vez necesite un poco de tiempo para descubrirse a sí misma. Es un poco complicado. Pase lo que pase, espero que lo haga con integridad. Personalmente, tuve algunos sentimientos extraños acerca de cómo todo el asunto de Jonathan comenzó a espaldas de Steve. No puedo creer que ella haya hecho eso”, reveló en una entrevista con Variety.

La actriz que es novia en la vida real de Heaton, señaló que algo que le gusta de la relación entre Nancy y Steve, es que aunque se mantuvieron alejados, siempre se preocuparon el uno por el otro.

“Nancy y Steve han llegado tan lejos. Lo que toca esta temporada es el hecho de que estas dos personas se preocupan el uno por el otro y eso no ha desaparecido. Qué es eso y qué etiqueta quieres ponerle, no lo sé, pero vemos a estos personajes reunirse de nuevo después de crecer y pasar por la vida con eso. Así que fue realmente encantador interpretarlo. Fue muy divertido y conmovedor. En verdad, no tengo idea de adónde irá, pero me gusta que al menos todavía se preocupen el uno por el otro”, concluyó.

