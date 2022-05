Neil Patrick Harris se disculpa por broma de mal gusto sobre Amy Winehouse

El actor de ‘How I Met Your Mother’ reconoció que un pastel que ofreció en su fiesta de Halloween, poco tiempo después de la muerte de la cantante, “fue lamentable en ese momento y sigue siendo lamentable ahora”.

Hace 11 años, Neil Patrick Harris sirvió un platillo en su fiesta por el que hoy en día ha tenido que dar muchas explicaciones y disculparse. En 2011, tres meses después del fallecimiento de Amy Winehouse, el actor hizo un buffet de Halloween en el que él y su esposo David Burtka sirvieron un platillo de carne, similar a un cuerpo en descomposición, al que llamaron “The Corpse of Amy Winehouse” (”El cadáver de Amy Winehouse”).

El horrible y retorcido plato, que se ofreció a los invitados a la fiesta, tenía el mismo icónico peinado y los tatuajes de la cantante, así como cigarros y otros elementos. Por si no quedara claro que era Amy Winehouse a quien representaba el platillo de carne, sus autores le añadieron una pequeña tarjeta que indicaba que era su cadáver, hecho de costillas de res, cerdo desmenuzado y salchichas de pollo en salsa de BBQ picante. En este tuit puedes ver la imagen, pero te advertimos que, aunque no se trata de un cuerpo real, es sumamente gráfica y desagradable.

Y a pesar de que la broma ocurrió hace más de una década, el Internet no olvida cuando algo es insensible y de mal gusto. La imagen del platillo en el buffet de Neil Patrick Harris resurgió de las cenizas cuando distintos usuarios tuitearon nuevamente al respecto, pero la imagen original la tomó Justin Mikita, esposo de Jesse Tyler Ferguson, quien fue uno de los invitados a la fiesta.

El actor de ‘How I Met Your Mother’ finalmente se disculpó en un comunicado para Entertainment Weekly: “Una foto resurgió recientemente de una fiesta de Halloween que mi esposo y yo ofrecimos hace 11 años. Fue lamentable en ese momento y sigue siendo lamentable ahora. Amy Winehouse fue un talento único en su generación y me disculpo por el dolor que esta imagen pudo haber causado”.

