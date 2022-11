Que siempre sí: Netflix confirma segunda temporada de The Sandman

La plataforma de streaming puso fin a meses de incertidumbre con esta confirmación que emocionó a los fans.

The Sandman se mantuvo desde su estreno en agosto de este año, como una de las series más vistas de Netflix, por lo que los rumores de una posible cancelación decepcionaron a los fans que se quedaron en espera de saber qué pasaría con la historia basada en los cómics de Neil Gaiman.

Ahora, la plataforma de streaming despejó todas las dudas, al confirmar la segunda temporada de esta producción que ha generado buenas críticas entre el fandom de las historietas lanzadas en la década de 1990.

Netflix está llamando a la próxima entrega “una continuación del mundo de The Sandman” que se expandirá en los próximos episodios. El recuento de capítulos y los detalles de la historia aún se mantienen en secreto.

Por su parte, Gaiman publicó más detalles acerca de esta serie, luego de que los fans lo cuestionaran por meses para saber sobre la continuación.

Te atreviste a Soñar (y, ya sabes, me seguías preguntando cuándo y si iban a aparecer). ¡Y está sucediendo! ¡Los iconos de perfil de Sandman llegan a Netflix! ¡Que la alegría sea ilimitada! (Voy a ser Goldie. No, Matthew. No, Goldie.)”, escribió Gaiman para confirmar los nuevos episodios.

También habló más a detalle de la manera en la que se involucrará en el proyecto, algo que los seguidores de los cómics han agradecido.

“Millones y millones de personas han recibido, visto y amado ‘The Sandman’ en Netflix, desde fanáticos establecidos de Sandman hasta personas que simplemente tenían curiosidad y luego se obsesionaron con el Señor de los Sueños, su familia”, dijo. Gaiman en un comunicado.

“Me da un placer increíble decir que, trabajando con Netflix y Warner Bros., Allan Heinberg, David Goyer y yo, daremos vida a más historias de ‘The Sandman’. Hay algunas historias asombrosas que esperan a Morpheus y al resto de ellos (sin mencionar a más miembros de la familia sin fin por conocer). Nadie va a estar más feliz con esto que el elenco y el equipo de Sandman: son los mayores fanáticos que existen. Y ahora es el momento de volver al trabajo. Hay una comida familiar por delante, después de todo. Y Lucifer está esperando que Morfeo regrese al Infierno…”, concluyó.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Sandman?

Cabe destacar que aunque no será cancelada, todavía no existe una fecha de estreno para la nueva temporada, pero probablemente llegue hasta 2024, ya que el trabajo de grabación y postproducción es extenso.

