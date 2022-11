Netflix renueva ‘Monster’ por dos temporadas más tras la polémica de ‘Dahmer’

Parece que las protestas en contra de la serie de Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story no fueron tomadas en cuenta por Netflix, ya que la polémica producción será renovada con dos temporadas más.

La plataforma de streaming anunció que la producción dirigida por Ryan Murphy tendrá una segunda y tercera temporada, debido a que rompió varios récords e incluso estuvo a punto de alcanzar a Stranger Things, que es la serie que tiene el título de la más vista.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Esta primera temporada compuesta por 10 capítulos acumula un total de 934 millones de horas de visualización hasta el 1 de noviembre y está en segundo lugar de lo más visto en la historia de la plataforma.

Cabe destacar que en esta ocasión ya no se tratará del asesino Jeffrey Dahmer, sino de otros asesinos seriales reales que han cometido crímenes atroces.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Según Netflix abordará la historia de “figuras monstruosas que han impactado a la sociedad”. Aunque aún no revela los nombres de los asesinos que protagonizarán esta producción.

Nueva temporada de Monster genera críticas

Las familias de las víctimas se han manifestado en diversas ocasiones argumentando que la serie de Dahmer solo abrió viejas heridas, además de que fue utilizada para lucrar con el dolor de las personas que vivieron en carne propia los crímenes de Jeffrey.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ahora con la renovación de dos temporadas acerca de otros asesinos reales, la discusión se volvió a abrir en redes sociales, en donde los usuarios mostraron su inconformidad con la decisión de Netflix de renovar esta producción.

“Vamos a tener otra temporada de Dahmer pero no de Mindhunter. ¿Pero saben qué? No culpo a Ryan Murphy. No culpo a David Fincher. Vaya, ni siquiera culpo a Netflix. Nos culpo a nosotros como sociedad. Hemos fallado”, publicó un usuario en Twitter.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No le resto responsabilidad a RM y Netflix por hacer caso omiso a lo que dicen los familiares de las víctimas. Terrible la re victimización que hacen este tipo de series sensacionalistas y perversas”, escribió otro.

“Yo hasta hora no he visto la seré de Dahmer, porque sé que las familias que pasaron por eso están sufriendo al ver que la sociedad le está ganando el morbo, piensen pueden ser un familiar”, publicó un usuario.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Yo hasta hora no he visto la seré de Dahmer, porque sé que las familias que pasaron por eso están sufriendo al ver que la sociedad le está ganando el morbo, piensen pueden ser un familiar. — K E L V I N (@kelvinvera1997) November 8, 2022





Podría interesarte