“No hay una pelea”: Sarah Jessica Parker habla de su ‘fracturada’ amistad con Kim Cattrall

La eterna Carrie Bradshaw rompió el silencio sobre su relación con quien se creía era su amiga.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall desarrollaron una gran amistad gracias a la exitosa serie ‘Sex & The City’, en la que daban vida a las inseparables Carrie Bradshaw y Samantha Jones, quienes no se volvieron a reencontrar en la precuela ‘And Just Like That’, y tampoco en la vida real.

Luego del estreno de ‘And Just Like That’, comenzaron los rumores sobre un posible alejamiento de Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, lo cual había sido un secreto a voces, hasta ahora que la eterna Carrie Bradshaw rompió el silencio en el podcast Awards Chatter de ‘The Hollywood Reporter’.

Sarah Jessica Parker describió la situación como “muy desagradable” por lo que había preferido ser discreta al respecto: “Seré tan clara como pueda. Es muy difícil hablar de la situación con Kim porque... he tenido mucho cuidado de no querer decir nunca nada que sea desagradable”.

De acuerdo a la actriz, todo comenzó en 2017 cuando comenzaron los planes de una tercera película de ‘Sex & The City’, para lo que Kim Cattrall condicionó su participación con requisitos difíciles de entender.

“Los de la productora no estaban cómodos encontrándose donde ella quería, y entonces no hicimos la película porque no queríamos hacerla sin Kim. Y el estudio no iba a hacerla, así que canceló”, confesó.

Una versión que desmintió la de la misma Kim Cattrall, quien había confesado haberse negado a participar en la película debido a que en ésta, su personaje se iba a relacionar con el del hijo de Miranda.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall nunca fueron tan amigas

En el mismo podcast, Sarah Jessica Parker reveló que nunca fueron tan amigas en la vida real como en la ficción, y la gota que derramó el vaso fue cuando le dio a Kim Cattrall el pésame por el fallecimiento de su hermano, y ella la tachó de “hipócrita”.

“He pasado muchos años trabajando muy duro para ser siempre decente con todo el mundo en el set, para cuidar de la gente, para ser responsable con ellos, tanto con mis jefes como con la gente de la que me siento responsable como productora de la serie. Y no hay nadie más que haya hablado de mí de esta manera, así que es muy doloroso”, confesó Parker.

En la misma entrevista, Sarah Jessica Parker confesó que debido a las actitudes previas de Kim Cattrall y su desinterés por ‘Sex & The City’ decidieron no invitarla a ‘And Just Like That’.

“No le pedimos que formara parte de esto porque ella dejó claro que eso no era algo que le interesara, y ya no se sentía cómoda con nosotros; por eso no se nos ocurrió”, mencionó.

Así como agregó: “Eso no es ‘criticarla’, es sólo aprender. Tienes que escuchar a alguien, y si está hablando públicamente de algo y no sugiere que es un lugar en el que quiere estar, o una persona a la que quiere interpretar, o un entorno en el que quiere estar, llegas a una edad en la que dices: ‘Bueno, eso lo escuchamos’”.

Para concluir, Sarah Jessica Parker aclaró que los problemas con Kim Cattrall no lo describiría como una “pelea”: “No hay una ‘pelea’ en marcha. No ha habido ninguna disputa pública, ni riña, ni conversaciones, ni acusaciones hechas por mí o por alguien en mi nombre. Así que me gustaría que dejaran de llamar a esto una ‘pelea de gatas’ o una ‘discusión’, porque no refleja la realidad: solo ha hablado una persona”.

Es así como Sarah Jessica Parker aclaró cómo es su relación actual con Kim Cattrall que contrarió a lo que se pensaba, nunca fue una amistad como la de Carrie Bradshaw y Samantha Jones.

