“No pierdas tu tiempo”: El poderoso mensaje de Emma Thompson sobre el amor propio

Una escena de ‘Good Luck to You, Leo Grande’ hizo que la actriz se replanteara la relación que tiene con su cuerpo. Y compartió esa revelación de amor propio con el mundo.

Emma Thompson es una de las actrices más talentosas del mundo. Es guionista y comediante. Tiene una extensa carrera y una filmografía que incluye la saga de Harry Potter, ‘Cruella’, ‘Love Actually’, el remake de ‘Matilda’ y ‘Howard’s End’, por la que ganó el Óscar a mejor actriz. También se llevó un Óscar por su guion de ‘Sense and Sensibility’. Ahora, a sus 63 años, protagoniza una cinta que la ha obligado a encarar la relación con su propio cuerpo: ‘Good Luck to You, Leo Grande’.

En la película dirigida por Sophie Hyde, Emma Thompson tiene una escena desnuda en la que mira su cuerpo en el espejo, con una expresión completamente neutral. Su personaje es el de una mujer viuda de 55 años que, en pleno aburrimiento del retiro, experimenta nuevamente su sexualidad con un joven llamado Leo Grande. Y aunque en la vida real conocemos a Thompson como una gran actriz que exuda confianza y personalidad, ella tampoco está exenta de las presiones para cumplir con los estándares de belleza patriarcales.

En entrevista con Stephen Colbert, Emma Thompson habló sobre esa escena en particular y la relación que ella misma tiene con su cuerpo: “Yo pensaba ‘¿Cómo voy a hacer esto?’, porque yo no puedo, y no sé si alguien en la audiencia pueda, pero no puedo pararme frente a un espejo sin intentar mejorar la forma en que luzco. ¿Ya sabes? Metiendo la barriga o poniéndome de lado o apagando las luces, eso es lo que suelo hacer, solo las apago”.

Emma Thompson asegura que las personas, en general, tenemos problemas para aceptar nuestro cuerpo como es. Y sobre todo las mujeres. Sin embargo, ella asegura que es una pérdida de tiempo y que preocuparnos de más por ello no es la razón por la que estamos en el mundo. Su personaje, Nancy, es una mujer que se ha sentido avergonzada de su cuerpo toda la vida, pero gracias al apoyo de Leo Grande descubre un placer que no se había permitido sentir jamás.

Para la actriz no fue fácil grabar esa escena, sobre todo con la certeza de que sería vista por miles de personas. Cuando Colbert le preguntó cómo fue que esa escena cambió la forma en que percibe su cuerpo, ella contó que empezó a “odiar” su cuerpo desde que tenía unos 14 años. “Creo que esas redes neuronales están bien clavadas en mi alma”.

Sobre el consejo que le daría a esa adolescente que estaba inconforme con su cuerpo, Emma Thompson dijo algo que todas podemos recordar (y que bien podríamos imprimir, enmarcar y colocar en un lugar visible para tenerlo siempre presente): “No pierdas tu tiempo. No pierdas el propósito de tu vida preocupándote por tu cuerpo. Este es tu recipiente. Es tu casa, donde vives. No tiene ningún sentido juzgarlo. Ninguno, pero es muy difícil no hacerlo. ¡Pero no tiene sentido!”.

