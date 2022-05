‘No puedes tener nada a gusto’: Christian Nodal se va de México y se muda a Los Ángeles

El cantante dijo que en Estados Unidos la gente no se sorprende si alguien tiene autos de lujo y se irá del país para tener más privacidad.

Christian Nodal le dijo ‘Adiós amor’ a México. El cantante reveló en un live de Instagram que tomó la decisión de irse del país para tener más privacidad, pues al tener autos de lujo y muy exclusivos llama mucho la atención de las personas, quienes terminan por saber dónde vive o qué está haciendo.

Al parecer luego de su ruptura, la vida dio un giro 360 a Belinda y Nodal, pues la cantante decidió mudarse a España, país donde nació, y ahora Nodal vivirá en Los Ángeles, California.

En el ‘en vivo’, el cantante confesó que le parece muy complicado vivir en México porque no se puede ‘tener nada a gusto’.

“No puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, dijo.

Nodal reveló una experiencia que le pasó cuando tuvo un auto Ferrari exclusivo en México.

“Me pasó, por ejemplo tenía un Ferrari que no más existían uno en todo México y pues era obvio que la gente sabía dónde estaba y cuando pasaba y todo eso... y no me gustaba que no había privacidad y aquí hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, sus casas y todo y entonces no es como que la gente se sorprenda”, dijo.

Christian Nodal añadió que en México la gente sí se sorprende con ese tipo de lujos y en Estados Unidos no, por lo que le gusta más vivir en aquel país.

