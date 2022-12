¿No que no? Amber Heard pagará parte de deuda millonaria a Johnny Depp

En lugar de continuar con su apelación, Amber Heard pagará parte de la deuda millonaria que debe a Johnny Depp tras haber perdido su juicio contra él el pasado junio.

Meses después de haber perdido el juicio que su ex marido impuso en su contra, la actriz Amber Heard pagará parte de la deuda millonaria a Johnny Depp que dictaminó el juez en su contra, y aquí te contamos los detalles al respecto.

Amber Heard se echa para atrás

Luego de que surgieran rumores de que la actriz Amber Heard demandaría al actor Johnny Depp en respuesta al juicio que él impuso en su contra por difamación, este lunes se dio a conocer que siempre no, y que en su lugar pagará una cierta cantidad de la deuda que se echó encima por el fallo en su contra.

Heard pagará un millón de dólares para resolver la querella, con lo cual se pondrá fin a la batalla legal entre ella y su ex esposo, como lo dio a conocer en una publicación de Instagram.

La estrella de “Aquaman” confesó que, después de una difícil decisión de llegar a un acuerdo con el equipo legal de Depp, retiró también su apelación del veredicto en su contra ya que no podía soportar verse implicada en en un nuevo juicio y sufrir la humillación que éste podría atraerle.

“Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y, al hacerlo, mi vida tal y como la conocía fue destruida. El vilipendio que enfrenté en redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres somos revictimizadas cuando siguen adelante”, escribió.

“Ahora por fin tengo una oportunidad de emanciparme a mí misma de algo que intenté dejar atrás hace seis años y en términos a los que puedo acceder. No hice ninguna admisión. Este no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro”.

De acuerdo con The New York Post, Heard tenía que haber pagado poco más de 10 millones de dólares en daños por el resultado de la querella legal, aunque con el acuerdo al que llegó, sólo dará una cerca de una décima parte del adeudo, el cual será pagado por su compañía de seguros y no saldrá de sus fondos personales.

¿Qué ocurrió durante el juicio de Heard y Depp?

Fue en junio de este año cuando se llevó a cabo el juicio por la demanda que Johnny Depp impuso en Estados Unidos contra Amber Heard por difamación, luego de que hace dos años perdiera otro juicio por una demanda que dio contra el medio británico The Sun por el mismo tema, y en el cual Heard estuvo implicada como testigo.

La relación entre Depp y Heard no ha sido más que tormentosa y empapada de escándalos: en ambos juicios se hizo constar que los dos tuvieron comportamientos violentos el uno contra el otro, lo que resultó en agresiones severas comprobadas, la separación de la ex pareja, y declaraciones de Heard en el medio citado, en donde dijo que había sido víctima de violencia intrafamiliar y se tachó a Depp como un agresor.

A causa de esa publicación, Depp perdió contratos millonarios con las productoras que lo apoyaban, entre ellos el que le permitía interpretar al pirata Jack Sparrow en la saga fílmica “Piratas del Caribe”, de Disney, lo que lo llevó a imponer ambas demandas.

En la de este año, un jurado de Fairfax, en Virginia, dictaminó que Heard había difamado a Depp al escribir el artículo de opinión en donde dijo que había sido sobreviviente de abuso doméstico, aunque nunca mencionó a Depp por su nombre en dicho escrito.

El protagonista de “Charlie y la Fábrica de Chocolate” pidió 50 millones de dólares en la querella, y acusó a su ex mujer de haberse defecado en su cama y haberle hecho perder parte de un dedo en una pelea mientras estaba ebria.

Amber Heard deja de creer en la justicia estadounidense

En el mismo comunicado que compartió en redes, Heard hizo constar que el resultado del juicio contra su ex marido la hizo dejar de confiar en la justicia de Estados Unidos, y alabó la manera en que el juzgado británico la apoyó durante la batalla legal contra The Sun.

“Tomé esta decisión tras haber perdido la fe en el sistema de justicia estadounidense, donde mi testimonio desprotegido sirvió como entretenimiento y comidilla para redes sociales”, indicó.

“Cuando estuve de frente de un juez en Reino Unido, fui reivindicada por un sistema justo, imparcial y robusto, donde fui protegida al dar los peores momentos de mi testimonio en frente de medios internacionales, y donde la corte encontró que fui sujeta a violencia sexual y doméstica”.

En cambio, continuó la artista, en Estados Unidos agotó todos sus recursos durante un juicio en el que, según ella, sus abundantes y directas evidencias fueron ignoradas en aras del poder y la popularidad generadas por el demandante.

“En el ínterin, fui expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo revivir. Incluso si mi apelación en Estados Unidos fuera exitosa, el mejor resultado sería un nuevo juicio en el que un nuevo jurado tendría que considerar la evidencia otra vez. Simplemente no puedo pasar por eso una tercera vez”, agregó.

“El tiempo es precioso, y yo quiero pasar mi tiempo productivamente y con propósito. Por muchos años estuve encajonada en un proceso legal arduo y costoso, que ha demostrado ser ineficiente en protegerme y darme mi derecho a la libertad de expresión”.

Comentó que simplemente no podía enfrentar una posible cuenta larga que no sólo sería financiera, sino también psicológica física y emocional.

“Las mujeres no tendrían por qué enfrentarse al abuso o la bancarrota simplemente por contar su verdad, pero desafortunadamente no es algo poco común”, se lee en el texto.

“En la solución de este caso, también elijo la libertad de dedicar mi tiempo al trabajo que me ayuda a sanar tras mi divorcio; trabajo que existe en espacios donde me siento vista, escuchada y creída, y en donde sé que puedo efectuar un cambio”.

También afirmó que no se sentirá apenada, amenazada o disuadida por lo que pasó al defender su verdad en el futuro, ya que dijo que su voz siempre permanecerá como su acierto más fuerte e importante.

“Quiero agradecer a mis apelantes excepcionales y al equipo original del juicio por su implacable trabajo duro. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, y dirijo mi atención al creciente apoyo que he sentido y visto de manera pública en los meses tras el juicio, y a los esfuerzos que se han hecho en mostrar solidaridad con mi historia.

“Cualquier superviviente sabe que la habilidad de contar su historia seguidamente se siente como el único alivio, y no puedo encontrar las suficientes palabras para decirles que su esperanza en mí me inspira, y no sólo a mí sino a todos”, finalizó.

Aún se desconoce en qué momento y de qué manera se realizará el pago acordado con el equipo de Johnny Depp, aunque por ahora parece que las aguas, por fin, se calmaron entre ambos artistas.

