“La única aceptación que tenemos que perseguir es la propia”: Oka Giner

En medio de las grabaciones de la tercera temporada de ‘Madre sólo hay dos’, conversamos con Oka Giner sobre el universo de Elena, su personaje, y su legado

Oka Giner interpreta a Elena en ‘Madre solo hay dos’, personaje con el que normaliza el hecho de representar a las minorías de género en la pantalla de streaming desde el respeto y el impulso por romper cualquier tabú.

¿A qué crees que se deba la mala suerte en el amor de Elena, tu personaje en Madre solo hay dos?

No considero que tenga mala suerte, de hecho todo lo contrario. Elena es muy afortunada y todos deberíamos aprender a amar como ella, quien es capaz de transformar un amor no correspondido por amistad y aún así seguir amando de la forma más linda.

¿Qué consejo le das a los también enviados a la friendzone?

Creo que a veces uno tiene que aprender a soltar, se los dice alguien que está a meses de llegar a su boda. Con el paso de los años, de citas y de friendzone, aprendí que cuando es para ti no hay nada que forzar. Es difícil de entender cuando no se vive todavía, pero cuando es para ti, llega solo.

Ahora que miras en retrospectiva, ¿qué crees que hubiera hecho diferente Elena en su relación con Mariana?

Nada, dejaría todo tal cual. Creo que si nos ponemos a indagar en qué hubiéramos hecho diferentes entraríamos en aguas muy profundas. Las cosas son como deben ser y eso te hace aprender de los errores y desaciertos. Al final, la relación de Mariana y Elena tenía que ser así, para terminar en una bonita y sincera amistad y familiaridad.

¿Qué memoria quieres que deje tu personaje de Elena en las próximas generaciones que la vean?

Más que una memoria, creo que es importantísimo que una persona de la comunidad como Elena esté en una serie que va para un público familiar. Sin mucho tabú, sin mucha explicación, simplemente como algo normal que es.

¿Qué piensas de la maternidad y el ser madre?

A mí me encantaría, creo que se necesita mucha valentía, pero también respeto a quienes no quieran serlo. Es una decisión de cada quién, yo sí quiero pero puedo decirte sinceramente que ahorita no estoy preparada para ello… quizás en un par de años.

Eres muy abierta y clara en tus convicciones, ¿de quién lo heredaste?

Sí, totalmente. Creo que fue algo que trabajé con mucha terapia.

¿Tienes un lema de vida?

“¡Ánimo!”, para mí esa palabra significa mucho. Era algo que siempre decía mi papá y yo se la robé. Para mí significa seguir adelante aún cuando el panorama no pinta bien, que todo pasa y que si trabajas con esfuerzo siempre recibirás recompensas de la vida.

La búsqueda de ser aceptado es una constante en el ser humano. ¿Cómo vives ese proceso?

Ser aceptado siempre es una búsqueda constante, pero creo que la única aceptación que tenemos que perseguir es la propia.

¿Vas a la marcha del Orgullo LGBT+? ¿Qué piensas sobre ellas?

Obviamente allí estaré, me parece que son muy importantes porque nosotros somos la generación a la que le toca moldear la mente de las generaciones que vienen después de nosotros. Si bien es una celebración por todo lo logrado, también es una conmemoración de todo lo que aún falta por lograr.

