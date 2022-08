Olivia Newton-John y John Travolta, una amistad indestructible que nació en ‘Vaselina’

Sandy y Danny Zuko serán para siempre.

Olivia Newton-John y John Travolta protagonizaron en 1978, una de las películas musicales más icónicas de todos los tiempos: ‘Grease’ (mejor conocida como ‘Vaselina’ en México), en la que dieron vida a la inocente Sandy y al rebelde Danny Zuko.

La cinta contextualizada en los años 50, no solo sería relevante para la historia del cine, sino también para sus carreras actorales y personales, pues a partir de ésta, desarrollaron una amistad inquebrantable de más de 40 años.

Recientemente, fue anunciado la muerte de Olivia Newton-John por su esposo el empresario australiano John Easterling, quien dio a conocer que la actriz falleció “plácidamente” en su rancho del sur de California, en compañía de familiares y amigos.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años en los que compartió su vida con cáncer de mama. Su inspiración sanadora y experiencia pionera con plantas medicinales continúan en la Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicada a la investigación de las plantas medicinales y el cáncer”, fue parte del mensaje que escribió su viudo.

John Travolta despide a Olivia Newton-John

Uno de los primeros en pronunciarse sobre la muerte de Olivia Netwon-John fue su amigo, John Travolta, quien publicó a través de Instagram, una fotografía de la eterna Sandy, acompañada de un emotivo mensaje.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, escribió el actor.

La amistad entre Olivia Newton-John y John Travolta

Olivia Newton-John y John Travolta estuvieron a punto de no protagonizar una de las películas musicales más icónicas, y es que en aquel entonces, ella tenía 28 años para interpretar a una adolescente, mientras él tenía 23 años. La actriz no estaba convencida de darle vida a Sandy hasta que él ya consagrado por ‘Fiebre de Sábado por la Noche’ (1977), la convenció.

“No podría haber hecho la película si no hubiese conocido a John, porque no estaba segura de hacerla. Él me convenció”, confesó Olivia Newton-John en una entrevista realizada a principios del 2019. Y fue así como una de las amistades más reales comenzó en Hollywood.

Estuvieron juntos en los momentos más importantes durante los últimos 44 años desde el estreno de ‘Vaselina’. De hecho, en el marco de los 40 años de la película, John Travolta confesó: “Cuando compartes un éxito tan meteórico como ese, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece”.

Agregó: “He estado a su lado durante el nacimiento de su hija, su divorcio, cuando perdió a su hermana. Y ella lo mismo, durante mi matrimonio, mis hijos. Un montón de recuerdos compartidos”. Una amistad está en las buenas, en las malas y peores, y así fue la relación entre Olivia Newton-John y John Travolta.

A diferencia de muchos otros co-protagonistas, ellos nunca estuvieron envueltos en un romance mediático, siempre mantuvieron una amistad real y leal el uno con el otro. John Travolta siempre mostró su admiración a ella por su lucha contra el cáncer, desde 1992 cuando fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama, en 2003 con cáncer de hombro, y su recaída en 2018.

Olivia Newton-John siempre señaló: “John siempre está ahí para echar una mano”. Una gran anécdota fue cuando él organizó una proyección de ‘Vaselina’ especial para el esposo de la actriz John Easterling, quien no había visto la película hasta ese día. El actor no se limitó, sino que invitó a su amiga y esposo a ver la cinta junto con él y su esposa.

Aunque ambos fueron reconocidos por sus respectivas carreras en Hollywood, nunca volvieron a tener un éxito tan grande como lo fue ‘Vaselina’: “Hicimos algo que nos cambió la vida”, confesó Olivia Newton-John en una entrevista con la revista People. En 2012, grabaron juntos un disco de villancicos.

En una entrevista con Us Weekly, Travolta compartió: “Si voy a verla en persona, normalmente cenamos y nos ponemos al día. Recientemente hemos estado hablando de intentar hacer algo juntos”. Sin olvidar su reencuentro de 2019, cuando ambos, volvieron a ser Sandy y Danny es sus icónicos vestuarios.

Olivia Newton-John y John Travolta hasta la muerte

Estuvieron juntos en las buenas y también en las peores, corroborando su gran amistad, en julio de 2020 cuando falleció la también actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, víctima del cáncer de mama, Olivia Newton-John siempre estuvo ahí. Ellas también se convirtieron en grandes amigas.

Newton-John publicó una fotografía de Kelly Preston que acompañó con emotivas palabras para ella: “Tenía un espíritu resplandeciente, cálido y tierno. Era una esposa y madre amorosa y una dulce amiga. Mi corazón se rompe por John, Ella y Ben. Ninguna palabra puede expresar mi pena por su familia. La luz de Kelly brilla en sus hermosos hijos”.

“Gracias a la pasión de Kelly por proteger a los niños, bajo su propia experiencia personal, ayudó a catapultar la campaña para la salud medioambiental de los niños”, añadió la eterna Sandy en aquella ocasión.

Dos años después de la pérdida de Kelly Preston, el gran amor de John Travolta, el actor vuelve a despedirse de otra de las mujeres más especiales en su vida. Sandy y Danny serán por siempre. DEP Olivia Newton-John.

