Pamela Anderson acusó a Tim Allen de desnudarse frente a ella en ‘Mejorando la casa’

Pamela Anderson acusó a Tim Allen de distintos tipos de abusos cuando fue parte del elenco de la serie Mejorando la Casa.

Pamela Anderson acusó a Tim Allen de acosarla sexualmente cuando trabajaron juntos en la serie “Mejorando la casa” (Home Improvement) en la década de los 90.

Tim Allen era el protagonista de la serie y Pamela Anderson tenía un papel menor como su asistente, Lisa.

En un adelanto del libro de sus memorias para Variety, Pamela detalló un incidente que tuvo lugar en el set; era 1991 y ella tenía 23 años y él 37:

“El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y me mostró rápidamente, completamente desnudo debajo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. ‘Ahora estamos a mano’. Me reí incómodamente”

Tim Allen se refería a los trabajos de modelaje que hizo Anderson para Playboy tiempo antes y que la convertirían en un sex symbol hasta estos tiempos.

“No, nunca sucedió. Nunca haría tal cosa”, respondió Allen a Variety en un comunicado respecto al incidente.

Pamela Anderson formó parte del elenco las dos primeras temporadas de la serie; se marchó para protagonizar el icónico show noventero “Guardianes de la bahía”.

Love, Pamela

El 31 de enero, Pamela Anderson lanzará el libro Love, Pamela con sus memorias: desde sus primeros años en Vancouver, Canadá, hasta sus más recientes vivencias, más alejada de los reflectores y cercana al activismo.

“La actriz, activista y una vez infame Playboy Playmate recupera la narrativa de su vida en una memoria que desafía las expectativas tanto en contenido como en enfoque, combinando prosa abrasadora con fragmentos de poesía original”, se lee en la descripción de su libro.

Love, Pamela, en su edición en inglés, estará disponible en México en formato digital y ya se puede adquirir en preventa en tiendas como Amazon.

