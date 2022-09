5 parejas de hermanos famosos que no se soportan

Algunas familias están integradas por varias celebridades que no se llevan nada bien y hasta lo han hecho público.

Para algunas personas, tener un hermano o hermana es una de las mejores cosas que les puede pasar, ya que construyen un lazo inquebrantable y encuentran un soporte en ese integrante de su familia con el que siempre estará unido por la sangre.

Lamentablemente, existen situaciones que llegan al extremo de separar a dos o más hermanos, ya que la relación llega a tal punto en el que empiezan a tener sentimientos negativos en contra de su familiar.

Las celebridades no están exentas de esta situación e incluso existen familias con varios integrantes famosos, que son conocidos no solo por su talento, sino por la mala relación que llevan entre hermanos.

Noel y Liam Gallagher

“La gran fortaleza de Oasis era mi relación con Liam. Eso también fue lo que destrozó la banda al final”, expresó Noel en el documental Supersonic (2016), dirigido por Mat Whitecross.

Fue en 1994 cuando inició esta relación conflictiva entre los hermanos, específicamente en un concierto que dieron en Los Ángeles, al cual se presentaron bajo los efectos de las metanfetaminas. Al final se pelearon y Liam le arrojó una pandereta a Noel en la cabeza.

A raíz de ese incidente, empezó una serie de conflictos en los que la violencia por parte de ambos estuvo incluida, hasta que llegó el año 2000 cuando Noel le rompe el labio a Liam por dudar de su paternidad y acaba dejando la banda (otra vez).

Los hermanos han llegado a demandas, declaraciones penosas y negativas cada uno en contra del otro tanto en redes sociales como en la prensa, así como “reconciliaciones” temporales.

Britney y Jamie Linn Spears

Fue este año durante una entrevista de Jamie Lynn en el programa Good Morning America a la que fue a promocionar su autobiografía Things I Should Have Said (Cosas que debí decir), en la que la menor de la familia Spears, expresó su opinión acerca de la tutela bajo la que estaba Britney, así como la polémica que generó por querer emanciparse.

Lynn aseguró que estaba del lado de su hermana, pero Britney salió a desmentirla y aseguró que le molestaba que siempre quisieran colgarse de su fama, incluso confirmó que no tenía una relación cercana con su hermana desde hace 15 años.

“Nunca ha tenido que trabajar para conseguir nada. Le han dado todo hecho”, escribió la estrella de pop en Twitter.

William y Harry

Los príncipes Harry y William (heredero al trono británico), siempre se habían caracterizado por tener una relación estrecha, más desde la muerte de su madre, la icónica Lady Di.

Los problemas entre los hermanos comenzaron cuando Harry renunció a la realeza y decidió emanciparse, además de acusar a la corona británica de atacar a su esposa, la actriz Meghan Markle.

Aunque han tenido que convivir en algunos eventos, la realidad es que es un secreto a voces que William está muy decepcionado y molesto con su hermano menor por haber abandonado a la familia real.

Kim y Rob Kardashian

La separación se dio tras unas declaraciones en las que Kim aseguraba que su hermano solo era un vago que fumaba porros todo el día. Esto provocó que él la bloqueara de redes sociales, y que incluso cuando ella lo felicitó para su cumpleaños, Rob la insultó.

“Esta es mi hermana Kim, la zorra de la película Perdida”, escribió en sus redes sociales.

Michael y La Toya Jackson

En la década de 1990, La Toya declaró ante la prensa, que todo lo que se decía sobre Michael acerca del abuso de menores era cierto, declaraciones que generaron una tormenta mediática y derivaron en la ruptura de la relación de estos hermanos.

“No sé si estos niños eran comprados a través de sus padres por Michael, pero he visto los cheques y eran por cantidades muy cuantiosas de dinero”, aseguró.

Muchos años después y tras la muerte del rey del pop se arrepintió, pero sus palabras ya habían quedado para la posteridad.

