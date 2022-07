Amigas nivel: Paris Hilton canceló al presidente Biden para ir a la boda de Britney Spears

La cantante y socialite fue invitada por el presidente de Estados Unidos a un evento, pero prefirió ir a la boda de su amiga.

Paris Hilton sí que sabe ser una buena amiga, pues prefirió cancelar al presidente Biden con tal de no faltar a la boda de una de sus besties, Britney Spears, quien se casó con Sam Asghari en una íntima ceremonia en su casa de California y quien no perdió la oportunidad de recrear el icónico beso con Madonna.

En una entrevista con la comediante y actriz Chelsea Handler en el programa “Jimmy Kimmel Live”, la cantante, DJ y socialite mencionó las razones por las que tomó la decisión de no asistir al importante evento al que la estaba invitando.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Hilton mencionó que la boda de Britney Spears iba a ser el mismo día del evento al que asistirían líderes de todo el mundo y al que fue invitada a participar como DJ, así que sin pensarlo mucho eligió ir con su amiga.

“El presidente Biden y su equipo me pidió que fuera como DJ a una cena en donde estarían líderes de todo el mundo, pero fue la misma noche de la boda de Britney y yo estaba como: “No, no me voy a perder eso”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Paris Hilton contó en la entrevista que su equipo le propuso ir en helicóptero de un evento a otro para así atender los dos compromisos, sin embargo, ella no quiso ser la única en llegar a una boda en ese medio de transporte, así que le canceló al presidente Biden.

Cuando Chelsea le preguntó a Paris si mencionó alguna justificación como que tenía una emergencia o algo por el estilo, la socialite contestó que no, que simplemente le dijo: “Es Britney, b*tch”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte