Paty Navidad asegura que gracias al karate se defendió de acosadores en el metro

La actriz y cantante mexicana reveló en el programa Ventaneando los momentos incómodos que vivió en el transporte público de la Ciudad de México.

Paty Navidad, actriz que causó polémica con sus declaraciones acerca del covid-19 durante la pandemia, fue comparada con Alfredo Adame por el conductor del programa ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, luego de revelar en una entrevista que gracias a sus conocimientos de artes marciales logró en el pasado enfrentar a varios acosadores.

La actriz dijo que estudió karate, así que cuando recién llegó a la Ciudad de México para impulsar su carrera, puso en practica sus conocimientos, ya que algunos hombres la acosaron en el transporte público, en especial en el metro de la CDMX.

“Cuando llegué a la Ciudad de México llegué a dormir en la calle en alguna ocasión, cantaba en el metro en la línea rosa y pues todos los que se pasaban o me metían mano me tocó poner en práctica todo mi conocimiento de karate en varias ocasiones desgraciadamente porque me tenía que defender”, dijo.

Cuando el reportero le preguntó qué cinta es, Navidad respondió que amarilla, sin embargo, aseguró que sus compañeros de cinta negra no quería pelear con ella porque tenía mucha fuerza.

“La verdad es que no tenía mucha técnica, pero sí tenía mucha fuerza y rudeza, entonces los terminaba golpeando”, dijo.

Por otro lado, Paty Navidad mencionó que en alguna ocasión que puso en práctica sus mejores golpes y patadas pasó por un momento vergonzoso, ya que se dio cuenta que un señor en el metro no la estaba acosando como ella creía.

“El metro iba super lleno e iba una señora con bolsas de mandado y otro señor con otras bolsas. Iba atrás de mí y yo sentía que se me pegaba y yo decía: ‘Este se está pasando’ y yo me llenaba de coraje y en una de las paradas se abren las puertas, lo agarro, empujo y me doy cuenta que era lo que el señor iba cargando”, dijo.

La actriz y presentadora afirmó que esa vez fue la único que se equivocó, pero todas las demás no, por lo que sus conocimientos de artes marciales la ayudaron a defenderse.

Luego de transmitir la entrevista, los conductores del programa bromearon acerca de la posibilidad de un ‘mano a mano’ entre Alfredo Adame y ella, ya que ambos aseguran ser karatecas.

