Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se hacen raras señas en el escenario y se rumora rivalidad

Las artistas arrancaron la gira ‘Perrísimas Tour’, pero su falta de química en el escenario y grosero comportamiento levantó el rumor de que aún no han limado asperezas del pasado.

“La Chica Dorada” y la “Reina de Corazones” o mejor dicho Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, arrancaron con éxito en Orlando, Florida, su gira llamada ‘Perrísimas Tour 2022’, pero también con mucha controversia, ya que en redes sociales circularon algunos videos de las presentaciones de las artistas en los que se nota la nula química entre ellas arriba del escenario.

Incluso se rumoró sobre una posible rivalidad o que aún no han limado las asperezas del pasado, ya que en varias ocasiones se hicieron gestos y señas algo groseras y nunca interactuaron ni se vieron directamente a los ojos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pablo Chagra, el TikToker famoso por hablar del mundo de la farándula, publicó un video que expone el momento exacto cuando ‘La Guzmán’ le hizo una extraña seña a la Pau luego de que esta se alejara cada vez que se le acercaba y la ignorara por completo.

“Dicen que no interactúan, que Paulina no canta a Alejandra, que Alejandra no canta a Paulina, salen pa’ tres canciones nada más y la actitud de Paulina fue así como de: ‘Vienes de corista’”, dijo el TikToker.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo más fuerte del video es cuando se ve a Alejandra Guzmán hacer una seña con sus manos que en México significa ‘Me la pelas’, algo así como: ‘Yo soy mejor que tú'.

“Y les faltan un shing* de fechas en Estados Unidos y quien sabe si lleguen a México porque si se siguen haciendo esas cosas en el escenario...”, dijo el influencer.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En otro video viral que circuló en redes sociales se evidenció la forma en que Paulina ignoró a la rockera, quien se le intentó acercar en varias ocasiones, pero al mismo tiempo se ponía frente a ella como para taparla en el escenario.

También, cuando se despidieron de su público ambas lucieron muy distantes y con cero conexión.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con estas actitudes, sus fans intuyeron que aún existe cierta rivalidad entre las cantantes por lo que vivieron en el pasado con su ex novio, Erik Rubín, quien está casado con Andrea Legarreta.

Sin química en el escenario, así se vivió el "Perrísimas tour" de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. pic.twitter.com/q03wrC2Olr — Lo + viral (@VideosVirales69) April 18, 2022





Rivalidad entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio vivieron un triángulo amoroso por Erik Rubín en los años noventa. Algo que en su momento causó mucha controversia y pese a que los involucrados ahora cuentan esa anécdota riéndose, la actual actitud de las artistas dice lo contrario.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De hecho, su rivalidad la hicieron aún más evidente cuando cada una lanzó una canción dedicada a la otra.

Mientras que Alejandra Guzmán sacó en 1991 ‘Hey Güera’, La Pau le respondió con ‘Mío’ en 1992.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En una entrevista con Ventaneando, el ex integrante de Timbiriche recordó cómo sus ex novias comenzaron su rivalidad. Dijo que no se podía decidir con quién estar porque estaba enamorado de ambas.

“Lo que pasa es que andaba con Alejandra. Había tenido algo que ver con Paulina, pero después empecé a andar con Alejandra y le puse pausa a lo de Paulina. Después terminé con Alejandra”, recordó el músico.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo con Erik Rubín, pasaba mucho tiempo con Paulina por las giras que tenían con Timbiriche y de ahí surgió algo, pero como ella tenía novio no se concretó nada al inicio. Después sí empezó a tener una relación formal con Alejandra y en ese tiempo Paulina lo buscó para decirle que ya estaba soltera. Él entró en un dilema y fue cuando terminó con Alejandra para andar con Paulina.





Podría interesarte