Peaky Blinders tendrá su propia obra de danza teatral basada en la serie

La obra está basada en la historia de amor entre Tommy Shelby y Grace Burgess.

El creador de Peaky Blinders, Steven Knight, se alió con una compañía de danza para convertir su historia en una puesta en escena. Ahora la exitosa serie será una obra con bailarines y cantantes que los fans apreciarán, sobre todo quienes presenciaron la escena de ballet en la quinta temporada. La historia se centrará en el romance entre Tommy Shelby y la espía encubierta Grace Burgess, que son interpretados en la televisión por Cillian Murphy y Annabelle Wallis.

“Quiero que otras personas experimenten lo que yo experimenté: cuando la ves, es como si no hubiera ninguna barrera entre tú y el espectáculo”, dice Knight, quien también escribió el guion de la obra. "

La obra se llama ‘Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby’. De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta iniciará sus funciones en el famoso Birmingham Hippodrome de Reino Unido, para después continuar su gira. “No es como ópera, lo cual estoy seguro de que es fantástico, pero no necesitas ser un experto en ópera para entender o conocer la historia ni nada de eso. Solo seres humanos haciendo lo que hacen con la música. Y es increíblemente directo”.

Benoit Swan Pouffer, director de la compañía Rambert, dijo que el creador de Peaky Blinders le habló sobre las ventajas de la danza y la forma en que transmite los sentimientos universalmente. No importa en qué idioma estén esta u otras obras, la historia se entiende. “Me dijo ‘tú desarrollas una idea en 30 segundos y, cuando yo lo hago en la serie, me toma horas desarrollarla’. Ese es el poder de la danza. Baila para mí y para todo el mundo. No tienes que aprender un lenguaje, es el cuerpo”.

¿Cuándo podremos ver la obra de ‘Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby’? Por ahora no hay fechas fuera de Reino Unido, pero si tienes la fortuna de visitar ese país, puedes verla a partir de este 27 de septiembre en Birmingham.

