Historia y origen del apodo de Pelé y por qué el futbolista odiaba que lo llamaran así

Con el paso de los años, le fue más fácil aceptar su apodo, incluso, verle los puntos buenos.

El origen del apodo de Pelé, una leyenda del futbol que es considerado uno de los más grandes de la historia. Un apodo –y gracias a su talento– con el que se consagró en la cima, pese a que durante su infancia lo rechazaba, incluso llegó a tener peleas para que no lo llamaran así, pues, aunque su origen es incierto, al pequeño futbolista no le gustaba que usaran aquel nombre para referirse a él.

Origen del apodo de Pelé

El nombre que se esconde detrás de Pelé, es Edson Arantes do Nascimiento y, de acuerdo con las palabras del mismo futbolista, su apodo, obvio, está relacionado con el futbol pese a que no recuerda a ciencia cierta cómo lo empezaron a llamar así.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y es que desde que Edson empezó a dar sus primeros pasos cuando apenas era un bebé, lo comenzaron a llamar Pelé, por lo que ha llevado toda una vida escuchando este apodo, primero entre conocidos hasta ser reconocido mundialmente.

En realidad, Pelé odiaba su apodo y no soportaba que se dirigieran a él de esta manera, de hecho, si alguien lo llamaba así, automáticamente esta persona entraba a su lista de los más odiados, y eso le ocasionó varias peleas cuando apenas era un niño.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Pelé ha sido mi apodo desde que estaba en la escuela en San Paulo. No sé de dónde salió. Los otros niños así me decían y me enojaba, me peleaba con ellos. Tenía cinco años y me frustraba, no entendía por qué me decían Pelé y les contaba que mi nombre era Edson, me lo puso mi papá por el inventor estadounidense Tomas Alva Edison, que era un gran nombre entonces”, dijo sobre su apodo durante una entrevista en 2013.

Con el paso de los años, le fue más fácil aceptar su apodo, incluso, verle los puntos buenos, como que es corto y fácil de memorizar y que, gracias a éste, le es mucho más fácil firmar autógrafos, pues con su nombre completo se tardaría mucho más tiempo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Como me peleaba con quien me llamaba Pelé, todos me seguían diciendo así para molestarme y creo que por eso pegó. Ahora creo que fue bueno porque es un nombre fácil y todo el mundo se lo sabe. Creo que fue Dios quien lo inventó. Si tuviera que firmar autógrafos con todo mi nombre, me llevaría un día”, continuó.

Pelé podría hacer referencia al portero brasileño Bilé

Algunos familiares del famoso futbolista han asegurado que el origen del apodo de ‘Pelé’ estaba asociado con un portero que era compañero de su padre, quien era conocido como ‘Bilé’. Por ello, le dieron el mismo apodo y, con el tiempo, éste se convirtió en ‘Pelé’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y es que Edson era el portero de los equipos con sus amigos, sin embargo, esta posición no era mucho de su agrado, aunque era muy bueno y sus compañeros querían que se hiciera cargo de esa responsabilidad. Más tarde se dieron cuenta de que también era excelente jugador en cancha, pues podía anotar hasta ocho goles, por lo que decidieron que estuviera la mitad del partido en cancha y la otra como portero.

Pelé ha sido llamado así toda su vida, aunque con su familia sigue escuchando Edson, pues es el nombre que le dio su papá

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Pelé’, el apodo de Edson, la gran leyenda del futbol, está y estará siempre asociado con el futbol, además de que será una inspiración para todos los involucrados en el deporte y los pequeños que sueñen con hacerlo.

Podría interesarte