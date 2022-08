Pete Davidson asegura que está en terapia tras el acoso de Kanye West

Los ataques de Kanye West a quien fuera el novio de su exesposa, Kim Kardashian, provocaron que el comediante decidiera pedir ayuda para superar el trauma.

Hace unos días nos enteramos de la separación entre Kim Kardashian y Pete Davidson. La socialité y el comediante de SNL llevaban nueve meses juntos (aunque se sintieron como si hubieran sido años) y, durante gran parte de ese tiempo, Kanye West no paró de acosar a su exesposa y al nuevo novio de esta: le enviaba mensajes amenazadores e incluso llegó a incluirlo en el video de su canción “Eazy” en forma de un muñeco de plastilina al que un Kanye animado enterraba vivo.

Ahora que Pete y Kim ya no están juntos, él habló sobre lo que vive actualmente y las secuelas que le ha dejado el acoso de Kanye West. De acuerdo con People, Pete Davidson de 28 años buscó ayuda en abril de este año, en “gran medida” por las constantes amenazas que recibió del exesposo de su entonces novia.

“La atención y la negatividad que vienen de Kanye y sus ocurrencias son un detonante para Davidson y él ha tenido que buscar ayuda”, dijo la fuente anónima. Y es que, además del violento video de “Eazy” en el que una representación en claymation de Kanye decapita y entierra vivo a Davidson, el rapero llamó a sus millones de fans a hacer lo mismo y acosarlo en redes sociales y en cualquier momento que lo encontraran en público.

Kim Kardashian y Pete Davidson anunciaron la semana pasada su decisión de separarse, pero aclararon que continúan siendo “buenos amigos”. Y aunque informaron que la conducta de Kanye West no tuvo nada que ver en su decisión, el rapero no ocultó su aparente felicidad y compartió en redes una portada photoshopeada del New York Times con la leyenda “Skete Davidson Dead At Age 28″ (”Skete Davidson muere a los 28 años”). La publicación ya fue eliminada, pero todo el Internet se enteró.

Finalmente, la misma fuente anónima cerca a Pete señaló que él no se arrepiente de su relación con Kim Kardashian y que, en medio de los ataques de su ex, ella lo apoyó incondicionalmente.

