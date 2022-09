Piden cancelar a Katy Perry por romantizar a Jeffrey Dahmer en ‘Dark Horse’

En redes sociales están reviviendo la canción ‘Dark Horse’ de Katy Perry por hacer una referencia en la canción al polémico asesino en serie Jeffrey Dahmer y romantizar lo que hizo.

Luego del estreno de la serie de Netflix que cuenta la historia de Jeffrey Dahmer, conocido como el “Caníbal de Milwaukee”, el tema está dando mucho de qué hablar, pues además de la aplaudida actuación de Evan Peters, por otro lado está causando mucha polémica por revivir un hecho doloroso para las familias de los afectados.

Pero además, recientemente en redes sociales quien ha estado involucrada es Katy Perry, a quien algunos internautas piden cancelar por romantizar los actos del psicópata en su canción “Dark Horse”.

La razón por la que algunos usuarios están reviviendo la canción lanzada en el 2013, es porque básicamente en la letra se menciona uno de los actos que solía hacer el asesino con sus víctimas. Las líneas que hacen referencia a Dahmer dicen:

“Uh, she’s a beastI. Call her Karma (come back)

She eats your heart out like Jeffrey Dahmer (whoa!)

Be careful, try not to lead her on (mm)”.

Traducido en español es:

“Ella es una bestia. La llamo Karma

Ella te come el corazón como Jeffrey Dahmer

Ten cuidado, trata de no engañarla”.

Y aunque quien canta esta polémica parte es el rapero Juicy J, hay quienes piden cancelarla y retirarla de las plataformas por respeto a las víctimas e incluso la letra de la canción ha sido censurada en las stories de Instagram, pues hasta ahora los seguidores de Perry se dieron cuenta de la letra.

“No sabía quién era Jeffrey Dahmer, pero ahora que lo sé, Katy Perry está enferma por permitir esa letra en su canción”; “Yo captando después de años por qué decían que “Dark Horse” de Katy Perry trataba de canibalismo y era diabólica”; “Espero que quiten la canción, es demasiado cruel para las familias de las víctimas”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Y tras toda la polémica, hay que señalar que Katy Perry no ha sido la única artista que ha mencionado a Dahmer en sus canciones, pues también lo han hecho Marilyn Manson, Eminem y Ke$ha.

