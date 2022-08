¿Por qué Jennette McCurdy estaba celosa de Ariana Grande? Esto es lo que dice en su libro

La actriz de iCarly y Sam & Cat sentía que Ariana Grande podía perseguir libremente su carrera en la música, mientras ella era obligada a rechazar películas y otros proyectos.

El libro de Jennette McCurdy titulado ‘I’m Glad My Mom Died’ o ‘Me alegra que mi madre muriera’, en el que detalla los abusos que sufrió por parte de su madre, también dedica gran parte a hablar del trato que recibió en Nickelodeon y de su relación con otras personas del medio mientras grabó los programas ‘iCarly’ y ‘Sam & Cat’. Gracias a su libro autobiográfico ahora conocemos las razones por las que Jennette se enemistó con Ariana Grande: aunque las dos parecían grandes amigas en la pantalla, en la vida real el trato que recibían era muy diferente.

La actriz que interpretó a Sam Puckett y Cat Valentine reveló que, mientras ella y Ariana Grande grababan juntas ‘Sam & Cat’, ella tenía prohibido participar en otras producciones fuera de Nickelodeon. A su compañera, por otro lado, le permitían faltar a las grabaciones para dedicarse a su carrera como cantante. Por esa y otras razones, admitió, se sentía celosa.

“Durante la semana en la que me dijeron que Ariana no estaría presente, y que resolverían su ausencia en un episodio al encerrar a su personaje en una caja fue como... ¿Estás bromeando? ¿Yo tengo que rechazar películas mientras Ariana está en los Billboard Music Awards? A la mierda”, escribió. “Ariana falta al trabajo para perseguir su carrera musical, mientras que yo tengo que actuar con una caja. Estoy enojada por eso. Estoy enojada con ella. Celosa de ella por varias razones. Así que ahora, cada vez que falta al trabajo, se siente como un ataque personal”.

Jennette McCurdy dice que “desde ese momento ella no me agradó, no podía agradarme”. La gota que derramó el vaso, cuenta, fue cuando Ariana Grande llegó emocionada porque había pasado la noche anterior en una fiesta en casa de Tom Hanks:

“Puedo manejar el éxito de ser una estrella del pop, pero pasar tiempo con el Sheriff Woody, con Forrest Fucking Gump? Esto ha ido muy lejos”, escribió. “Ahora cada vez que le pasa algo emocionante a ella, siento como si ella me hubiera robado esa experiencia a mí”.

Jennette dice que no sabe si Ariana Grande leerá su libro ‘I’m Glad My Mom Died’ (y todo lo que escribió sobre ella en él), pero dice que espera que lo haga. “No sé si leerá el libro o no. Pero creo que es una lectura muy entretenida independientemente de quién seas, así que espero que sí”.

