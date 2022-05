Por qué la hija de Johnny Depp no asistió a su boda con Amber Heard

No es ningún secreto que Lily-Rose Depp, la hija del actor con Vanessa Paradis, no era fan de su relación con Amber Heard.

En febrero de 2015, varios años antes de que iniciara el juicio y ambos hicieran evidente el odio que se tienen, Johnny Depp y Amber Heard se casaron en Los Angeles, California y más tarde lo hicieron de nuevo en su isla privada de las Bahamas. Durante el juicio por difamación contra Amber, quien acusó de violencia doméstica a Johnny, el actor reveló la verdadera razón por la que su hija mayor, Lily-Rose Depp, no asistió a la boda. Spoiler alert: no era fan de la relación de su padre con la protagonista de ‘Aquaman’.

“Mi hija Lily-Rose no vino a la boda. Ella y la señora Heard no estaban en particularmente buenos términos, por varias razones”, explicó él ante la corte. Johnny Depp añadió que en la fiesta, a la que asistieron de 20 a 25 personas, se consumieron grandes cantidades de drogas y alcohol.

El actor no especificó las razones por las que Lily-Rose no aprobaba su matrimonio con Amber Heard. Sin embargo, ahora se dice que la hija de Depp y Vanessa Paradis, quien fuera su pareja durante 14 años, no estaba conforme con la forma en que Amber trataba a su padre. Amber Heard, por otro lado, dice que Depp también abusaba del alcohol y las drogas (algo que él mismo ha admitido) y la violentó física y emocionalmente durante su matrimonio.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2009 durante la filmación de ‘The Rum Diary’, una cinta basada en la obra de Hunter S. Thompson. El actor dice que sintió una “conexión” con ella durante una escena en la que se besaron en la ducha, en una época en la que él seguía casado con Vanessa Paradis.

