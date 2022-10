¿Por qué nos quieren imponer de manera forzada a Daemon Targaryen como un villano?

Los fans de House of the Dragon no están nada contentos por cómo se ha plasmado al príncipe en la serie de HBO MAX.

Sin duda, la primera temporada de House Of the Dragon fue todo un éxito que rompió récords como la serie con las espectadores de HBO MAX durante su estreno. Durante 10 episodios que nos mantuvieron al filo del asiento, los protagonistas de esta serie basada en las novelas de Fuego y Sangre de George R.R Martin, nos cautivaron con sus personalidades fuertes y atrevidas. Uno de los protagonistas que desde un principio causó el agrado de todo el público, fue Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith. El tío y esposo de la heredera legítima al trono de los Siete Reinos, Rhaenyra Targaryen, cautivó a todo el mundo, tanto así que fue considerado como el "novio de internet", esto a pesar de algunas actitudes, que de acuerdo con la guionista Sara Heiss, no entiende por qué la gente lo ama. Daemon se ha convertido en una especie de novio para todos en internet, y me desconcierta. No es que Matt no sea increíblemente carismático, además de interpretar maravillosamente al personaje; pero Daemon por sí mismo es… ¡Yo no quisiera que fuera mi novio!. Estoy asombrada por cómo en las redes todos lo llaman "Oh, daddy" y yo sólo pienso: ¿en serio? ¿En qué forma ha sido una buena pareja, padre o hermano?", Declaró Heiss. Fans de House Of the Dragon quieren fuera a la guionista Luego de estas declaraciones, los seguidores de la serie que ya estaban molestos desde antes con el desarrollo del personaje, ya que argumentaban, que en los libros, Daemon no es un villano, sino un hombre que haría todo por defender a la dinastía Targaryen, y que incluso con los pasajes oscuros de su vida, no se le estaba haciendo justicia en la serie. Cabe destacar que uno de loe hechos que más tiene molestos a los fans, es que en el libro el jamás mata a su primera esposa, ya que en realidad se encontraba en los Peldaños de piedra, hasta que fallece Rhea Royce. Tras ese evento, el príncipe aprovecha esta oportunidad para encontrarse con los Velaryon, en donde se enamora de la hija mayor con quien forma una familia estable. Lo que los fans reclaman, es esta necesidad de pintarlo como villano en la serie, en donde se muestra que él asesinó a su primera esposa, lo que lo hace quedar como un hombre despreciable. La gota que derramó el vaso y desató la furia de los fans, fue la escena en la que Daemon intenta estrangular a Rhaenyra para que se dé cuenta que debe iniciar la guerra, esto luego de que los verdes usurparon el trono e impusieron a Aegon II. Según los espectadores, esta acción fue absurda, estuvo de más y no iba con lo que el personaje había representado durante toda la temporada. Ya qué hay que recordar que desde un principio mostró su interés por hacer las cosas bien con Rhaenyra, se convirtió en un buen esposo para Laena Velaryon, a quien incluso en el momento más difícil del parto tenia la intención de salvarle la vida. Por otra parte, siempre defendió a la heredera y le demostró que su intención no era ocupar el trono, sino mantener el legado de los Targaryen, por lo que esta acción tan abrupta no va con lo que nos mostraron del personaje y parece más un intento forzoso de querer convertirlo en un villano que para nada convence.