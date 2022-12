Por qué el príncipe William no verá el documental de Harry y Meghan Markle

Harry esperaba que su hermano y su padre vieran el documental para que conocieran cómo se sentía.

Pese a la polémica que está generando, el príncipe William no verá el documental de Harry y Meghan. Y es que la pareja recientemente ha lanzado una docuserie en la que pretenden contar su versión de la historia y, sobre todo, limpiar su nombre ante el pueblo británico. De acuerdo con el matrimonio, sus años dentro de la familia real fueron catastróficos, llenos de presiones, humillaciones e injusticias; incluso, Meghan Markle confesó que jamás pudo ser parte de la familia de su esposo.

Se trata de un contenido sumamente delicado para la familia, pues Harry y Meghan revelan uno que otro secreto familiar que no los deja muy bien parados. Sin embargo, la realeza británica no pretende involucrarse por el momento, aunque sí tienen conocimiento del comportamiento del hermano menor del príncipe William y de su esposa Markle.

El príncipe William no verá el documental de Harry y Meghan Markle

De acuerdo con Daily Mail, el príncipe de Gales no quiere involucrarse en el nuevo documental de su hermano menor, sólo pretende “mirar hacia el futuro” y “seguir adelante con el trabajo”, sin importar que su nombre y el de su esposa, Kate Middleton, pudieran estar involucrados. Simplemente no quiere aumentar los conflictos en su familia.

Un amigo cercano a la familia real confesó que el próximo rey no verá la serie de Netflix y que también les habría pedido a su círculo cercano que no “alimentaran el conflicto” tomando represalias comentando sobre el programa. Asimismo, reveló que el rey Carlos III y la reina consorte Camila, tampoco participarán como espectadores, pues no están interesados en los testimonios de Harry y Meghan Markle sobre su vida con la familia real.

Asimismo, pese a que no pretenden ver el programa, sí están al tanto de la polémica que se ha generado y el éxito que está obteniendo en la plataforma de streaming.

Fuentes cercanas a Harry y Meghan aseguran que el menor de los hijos de Lady Di esperaba que su hermano y su padre vieran el documental, esto para tener una visión más amplia sobre lo que vivieron y, sobre todo, supieran los sentimientos que tuvieron al enfrenarse con tanta polémica y conflictos.

Por otro lado, en el nuevo tráiler de los próximos episodios de la serie de Harry y Meghan, el príncipe reveló que su familia mentía para proteger a su hermano… aunque, para saber sobre qué, tendremos que esperar al estreno de la segunda tanda de capítulos.

“Mentían para proteger a mi hermano, pero nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros”, confesó el duque de Sussex.

Después del estreno de Harry y Meghan, todo el Reino Unido ha reaccionado ante las declaraciones de la pareja, incluso, han exigido que los duques deberían perder sus títulos reales, pues consideran que el hijo de la princesa Diana ya no debería ser parte de la línea de sucesión. Asimismo, los británicos votaron para que el matrimonio tampoco asistiera a la próxima coronación del rey Carlos III.

“Ganan dinero tirando a su familia río abajo. Creo que debería quedar claro que el pueblo británico no los quiere allí”, afirmó David Mellor.

Hasta ahora, la familia real británica no se ha pronunciado sobre el documental del príncipe Harry y Meghan Markle. Y parece que no lo harán.

