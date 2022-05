¿Por qué se dice que Camilo no está tan enamorado de Evaluna Montaner como parece?

Un video puso en duda el amor que el colombiano ha manifestado por la hija de Ricardo Montaner.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry han formado una de las parejas más famosas y queridas de la industria musical, pues han mostrado su amor sin filtros en redes sociales y en apariciones públicas desde su noviazgo, su época como esposos y su recién comenzada etapa como padres de la pequeña Índigo.

Después de ser considerados como “románticos” e incluso “empalagosos” por diversos gestos de amor que no pueden contener ante las cámaras, recientemente un video en el que aparece Sebastián Yatra hablando de la relación hizo dudar a todo mundo sobre su relación.

En el video en cuestión, el también colombiano aparece manteniendo una charla con la presentadora argentina Susana Giménez en un restaurante en Buenos Aires, en la que hizo un comentario sobre la relación entre Evaluna y Camilo, así como de Rosalía y Rauw Alejandro.

En éste, supuestamente se escucha cuando Sebastián Yatra comenta: “Ni Camilo ni Rauw están enamorados. Lo que yo me he dado cuenta por los años que llevo trabajando en la industria...”, mientras que Susana Giménez menciona: “¿Es cierto lo que me dijiste? ¡No puede ser!”.

¿El amor de Evaluna y Camilo es mentira?

En el video difundido en redes sociales también se alcanza a notar cómo Sebastián Yatra sostiene una copa de vino, por lo que se pone en duda que haya hecho el comentario en un estado sobrio. Además de que el video solo tiene una duración de algunos segundos, sin mostrar contexto ni más.

Sebastián Yatra es gran amigo de Evaluna y Camilo, con quien además tiene el tema ‘En Guerra’, así como ha asistido a diversas celebraciones de la familia Montaner.

Horas posteriores a la polémica, Sebastián Yatra compartió un reel con su nueva canción en la que se escucha un verso que explica su comentario en la charla con Susana Giménez: “Ni Camilo ni Rauw están tan enamorados, que me junten varias vidas me las paso a tu lao’”.

Mientras que completó con la descripción: “Sorry @rauwalejandro @camilo es una tiradera de amor ❤️💖💞🙂🐶 los quierooo”.

Evaluna y Camilo se han convertido en una de las parejas favoritas del medio, sin embargo, eso no los ha alejado de ser juzgados y poner en duda el amor que manifiestan en redes sociales por diferentes aspectos como intereses económicos y familiares. Si su amor es real o no, solo ellos lo saben pero como dicen: “lo que se ve no se juzga” más con el nacimiento de la pequeña Índigo.

