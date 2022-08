¿Por qué Victoria Beckham se peleó con su nuera, Nicola Peltz?

Desde hace unas semanas comenzaron los rumores de una supuesta disputa entre Victoria Beckham y la esposa de su hijo mayor.

Victoria Beckham y David Beckham han formado una de las familias más famosas del medio que unieron a dos mundos por siempre, el de la música y moda con el del futbol, por lo que cada una de las hazañas de los miembros es tema de conversación.

En abril pasado, la familia Beckham recibió (oficialmente) a una nueva integrante: Nicola Peltz, quien se caso con el hijo mayor de David y Victoria, Brooklyn, en una de las bodas más mediáticas y comentadas del año, en la que la actriz y modeló usó un vestido firmado por Valentino, a cargo de Pierpaolo Piccioli.

El vestido de novia en cuestión se dice fue una de las razones por las que hubo una pequeña disputa entre Victoria Beckham y Nicola Peltz, afirmando el dicho que dice “hasta en las mejores familias hay problemas”.

Tras unos meses de la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, comenzaron los rumores de que la modelo de origen estadounidense tuvo problemas con su suegra, la ex integrante de Spice Girls.

¿Por qué se peleó Victoria Beckham con su nuera?

De acuerdo a las fotografías del enlace, los Beckham estaban felices de haber recibido (oficialmente) a Nicola Peltz como un miembro más, de hecho, en la exclusiva que tuvo la revista Vogue, se pudieron apreciar fotografías en la que se percibía armonía y felicidad durante la celebración. Al parecer no todo estaba bien.

Fue el portal Page Six, quien publicó la declaración de una supuesta fuente cercana a la famosa familia, quien señaló: “No se soportan y no se hablan. Los preparativos para la boda fueron horribles”. A eso se sumó una sospechosa publicación de Nicola Peltz en la que aparecía llorando con un mensaje desolador.

Según los rumores, los problemas principales entre Victoria Beckham y Nicola Peltz se remitían a temas de religión, culturales y a que la modelo no usó un vestido de novia firmado por su suegra.

Nicola Peltz aclara los rumores sobre pelea con Victoria Beckham

Tras unas semanas de que comenzaron los rumores de la supuesta pelea entre Victoria Beckham y Nicola Peltz, la propia modelo compartió con la revista Variety, lo que en verdad sucedió con el vestido de novia que en un principio iba a ser diseñado por su suegra.

“Iba a diseñarlo y realmente quería hacerlo pero pasados unos meses se dio cuenta de que su taller no podía, así que tuve que elegir otro vestido. Ahí es donde comenzó todo y luego corrieron con la polémica, pero ella no me dijo que no pudiera usarlo ni yo le dije que no quisiera llevarlo”, confesó.

En la misma entrevista, Brooklyn Beckham también dio su opinión y sustentó la declaración de su esposa: “Todos en la familia se llevan bien. He aprendido que siempre intentarán escribir cosas así. Siempre intentarán menospreciar a la gente. Pero todos se llevan bien, lo cual es bueno”.

Aunque Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ahora están haciendo su vida en Miami, lugar de donde ella es originaria, y la familia Beckham reside en Inglaterra, se han mostrado sumamente unidos, dejando comentarios amorosos en redes sociales y compartiendo publicaciones fraternales.

