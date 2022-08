Algo que no se contó en la biopic de Elvis fue la relación que Julio Iglesias mantuvo con Priscilla Presley en los años ochenta.

Tras el estreno de la biopic del “Rey del Rock and Roll”, Elvis Presley, a finales de junio, un sin fin de relatos paralelos y que son poco conocidos han resurgido, como la polémica historia de infidelidades que vivió junto a su entonces esposa, Priscilla Presley o todas las controversias que vivió el cantante durante su carrera.

Pero un aspecto que ha llamado mucho la atención y que de cierta manera no se habla mucho, es la relación secreta entre Priscilla Presley y Julio Iglesias, el cantante español que de 1971 a 1979 estuvo casado con Isabel Preysler, con quien tuvo a sus hijos, entre ellos el famoso Enrique Iglesias.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Julio Iglesias es conocido por ser un gran cantante, pero además uno de los más grandes galanes de su época, pues mantuvo amoríos con las mujeres más guapas y atractivas del medio del espectáculo y por eso no pareció nada raro el hecho de que logró conquistar a Priscilla Presley.

Priscilla Presley y Julio Iglesias, ¿cómo se conocieron?

La pareja se conoció durante el Festival de Viña del Mar, evento donde Julio Iglesias se presentó para cantar mientras que Priscilla Presley en ese momento era la presentadora de un programa de televisión norteamericano de la cadena ABC.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Se dice que en el primero instante que cruzaron miradas y palabras, ambos sintieron algo, sin embargo, en aquel entonces no intercambiaron números de teléfono, direcciones o cualquier otro tipo de contacto.

Tiempo después, volvieron a encontrarse en el carnaval de Río de Janeiro en Brasil y aunque esperaban verse en la fiesta que Pelé organizó en honor al artista, la ex esposa de Elvis Presley no se presentó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Historia de amor de Priscilla Presley y Julio Iglesias

Fue en Nueva York cuando finalmente se dio el flechazo que marcaría su historia de amor y de hecho fue Priscilla Presley quien dio el primer paso, pues al saber que Iglesias estaba en la ciudad, inmediatamente averiguó en dónde estaba hospedado, así como el número de su habitación.

Así fue que Julio Iglesias de manera inesperada recibió una misteriosa llamada en su habitación de hotel.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“La señora Presley desea hablar con usted”, le dijeron en recepción. “Teníamos el propósito de conocernos en Chile y no fue posible. Alguien hizo de mediador, pero no fue posible y yo lo di por perdido para siempre. Priscilla no opinaba igual. Me dio una enorme sorpresa al llamarme cuando llegué a esta ciudad”, explicó en una entrevista Julio Iglesias.

El mismo día tuvieron su primera cita en un reconocido restaurante italiano, después se fueron a la discoteca del momento llamada Xennon y terminaron en el cuarto de hotel del cantante español.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No me pidáis que hable sobre el ‘después’. Solo me animo a deciros que Priscilla es encantadora. Así, con todas las letras. El presente es lo que es. El futuro no está escrito”, dijo.

¿Ocultaban su relación?

Se dice que la pareja estuvo saliendo de manera secreta durante un tiempo y cuando fueron captados en fotografías en 1981 por algunos paparazzis, tanto Priscilla como Julio simplemente mencionaron que eran grandes amigos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Priscila es una gran amiga a la que quiero y respeto”, mencionó en su momento el cantante.

Podría interesarte