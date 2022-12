Los shows de Bad Bunny en CDMX ocasionaron una especie de revolución entre los asistentes a conciertos y presentaciones en vivo, la cual involucra, de manera legal, a una de las grandes promotoras de espectáculos en el país y a la instancia gubernamental encargada del bienestar de los consumidores. Sin embargo, este suceso sigue causando dudas y un montón de desinformación en internet y redes sociales, por lo que aquí te contaremos a detalle qué está pasando con Ticketmaster y PROFECO y por qué deberías saber al respecto.

Se le echan encima a Ticketmaster

Primero lo primero: ¿qué ocurrió y por qué se dio todo el borlote? Como muchos saben, este fin de semana el cantante Bad Bunny vino a la Ciudad de México a dar un par de conciertos como parte de su gira “World’s Hottest Tour”, los cuales se llevaron a cabo en Estado Azteca, y cuyos boletos se vendieron peor que pan caliente en meses pasados.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, no todos los que adquirieron una entrada para el agasajo musical tuvieron la oportunidad de disfrutarlo, ya que muchos responsables de dar acceso al recinto negaron muchos accesos alegando que las entradas eran falsas, y procedieron a quitárselas al público y romperlas frente a sus ojos.

El problema de estas inconsistencias es que nunca se demostró, de manera fidedigna, que muchos boletos fueran falsificaciones, y entre muchos dimes y diretes que surgieron en redes por este problema se denunció algo grave: algunos de estos trabajadores estaban robándole los boletos al público para cambiarlos por boletos falsos y romperlos frente a los consumidores para negarles el acceso y revender o regalar los boletos reales a personas de su confianza.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El caos no se hizo esperar, ya que cada vez fueron más personas las que denunciaron en videos de TikTok, tuits o publicaciones de Facebook la falta de transparencia de la gente del Estadio Azteca, contando sus anécdotas sobre cómo pasaron horas formadas en el recinto para adquirir sus boletos meses atrás y para obtener su acceso sólo para que se encontraran con negativas y falta de respuestas.

De hecho, llegó un punto en el que el personal prefirió cerrar los accesos y no dejar pasar a nadie más siendo que el lugar estaba a menos de la mitad de su capacidad, a pesar de que Ticketmaster había informado un sold out en la venta de entradas para ambos shows. Y si había un sold out, ¿por qué más del 50 por ciento de las entradas resultó ser falso?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ni la gente de Ticketmaster ni los trabajadores del Estadio Azteca quisieron dar una solución a los miles de fans que se quedaron fuera del espacio sin poder gozar del concierto de Bad Bunny, muchos de los cuales indicaron que pagaron miles de pesos por esas entradas, por lo que las denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no se hicieron esperar.

Tuve suerte y libré las chingaderas de @Ticketmaster_Me y el @EstadioAzteca esta noche en el concierto de Bad Bunny. Sin embargo, vi muchas cosas que me parecen aberrantes. El cinismo de estas empresas es una burla. Y ojalá se les ponga YA un alto a sus asquerosidades ⬇️ Abro 🧵 pic.twitter.com/Or2swlDIVL — Arturo Magaña Arce (@arturhd) December 10, 2022

¿Cómo se defendieron Ticketmaster y el Estadio Azteca?

Entre las 10 de la noche del viernes y la 1 de la mañana del sábado, tanto el personal del Estadio Azteca como de Ticketmaster lanzaron un comunicado en redes sociales para responder a las críticas del público sobre el mal manejo de los accesos al show, alegando la supuesta abundancia de boletos clonados y pidiendo disculpas a los fans que sí tenían un boleto real y que se vieron afectados por la situación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Los inconvenientes en los accesos fueron consecuencia de la presentación de un número sin precedente de boletos falsos, lo que provocó una aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente en nuestro sistema. Lo anterior generó confusión y complicó la entrada al estadio, con la lamentable consecuencia de que algunos boletos legítimos les fuera negada la entrada”, se lee en la misiva de Ticketmaster.

“Por lo anterior, a los fans que hayan adquirido boletos legítimos en canales oficiales, y a quienes conforme al registro electrónico no hayan podido acceder al concierto, se les reembolsará el costo total del boleto, para lo cual ponemos a su disposición el correo electrónico contactanos@ticketmaster.com.mx para procesar sus solicitudes”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La empresa aseguró que ya se había puesto en contacto con la PROFECO para esclarecer la situación y apoyar al organismo en la investigación de las inconsistencias informadas por el público en redes y canales digitales; sin embargo, el comunicado realmente no ayudó a apaciguar las aguas sino, más bien, hizo que el público enardeciera, y que muchas otras personas que vivieron situaciones similares en ocasiones anteriores también alzaran su voz y denunciaran a Ticketmaster de fraude y falta de transparencia.

La respuesta de la PROFECO contra Ticketmaster

Ni la PROFECO ni su titular, Ricardo Sheffield, quedaron contentos con la “solución” que Ticketmaster ofreció, por lo que a través de sus canales digitales oficiales invitaron al público afectado por la promotora a unirse en una demanda colectiva contra la empresa para exigir no sólo el pago total de los boletos sino, también, una compensación por daños.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Lo van a tener que pagar, y adicional van a ser multados, y la proporción de la multa está por determinarse la siguiente semana. Es una situación bastante grave, bastante delicada”, comentó Sheffield en entrevista con un medio de comunicación nacional.

“Esta multa puede ser de hasta el 10 por ciento de las ventas del año pasado”.

De hecho, la PROFECO ya anunció que Ticketmaster deberá retribuir un 20 por ciento adicional del costo del boleto total a los afectados como parte de una indemnización por las inconsistencias.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Además de la devolución del monto íntegro de los boletos, Ticketmaster deberá otorgar a los consumidores afectados una compensación no menor al 20 por ciento del precio pagado, en términos del artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual consagra ese derecho cuando la presentación de un servicio sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor”, se indicó en un comunicado oficial.

Y al respecto, Sheffield aclaró que no creía que la problemática tuviera algo que ver con falsificación de boletos sino, más bien, con una sobreventa de los mismos realizada por la propia promotora.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No están falsificados. Ticketmaster dijo que eran falsificados, pero todos los emitieron ellos; ellos hicieron más boletos. Es una manera bien elegante de sobrevender”, señaló.

Otra de las medidas que la instancia tomó para asegurarse de que el caos ocurrido el viernes no sucediera de nuevo, fue enviar a un equipo de verificadores para el show del sábado, el cual estuvo haciendo rondines e inspecciones en los accesos del Estadio Azteca desde las 2 de la tarde y hasta el comienzo del show, a las 10 de la noche.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

✅Ticketmaster reembolsará el costo total de quien haya adquirido entradas legítimas.



✅Consumidores afectados tienen derecho a una compensación no menor al 20% del precio pagado. — Profeco (@Profeco) December 10, 2022

¿A dónde acudir a hacer tu denuncia?

Si eres uno de los fans de Bad Bunny que vivió este problema, o si conoces a alguien que haya pasado por eso, puedes hacer tu denuncia ante la PROFECO a través de sus redes sociales oficiales; los encuentras en Twitter y Facebook como @Profeco y @ProfecoOficial, respectivamente.

O, si lo prefieres, también puedes llamar a sus números telefónicos oficiales: 55 5568 8722, y/o 800 468 8722, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde; y sábados y domingos o días festivos, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De igual forma, puedes enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones: asesoria@profeco.gob.mx; denunciasprofeco@profeco.gob.mx; o, incluso, a acolectivas@profeco.gob.mx.

Otros sitios y redes que puedes visitar para buscar apoyo en esta y otro tipo de inconsistencias son: la páginas telefonodelconsumidor.gob.mx; concilianet.profeco.gob.mx; y la red @AtencionProfeco en Twitter.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

🔴#NotaInformativa Sobre problemas con los boletos de Ticketmaster para concierto de Bad Bunny.



Si eres consumidor afectado, acércate a nosotros a través del #Telcon ☎️ 55 5568 8722 / 800 4688722 y en el 📱https://t.co/60AkA8H7Qo.



🔗https://t.co/18wC2k9ld0 — Profeco (@Profeco) December 10, 2022

Podría interesarte