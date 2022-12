¿Que fue de Azul Almazán?

Te contamos quién es Azul Almazán y a qué se dedica actualmente la ex clavadista.

Azul Lizeth Almazán López fue una clavadista profesional que participó en los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000, en diferentes categorías.

Además de su trayectoria y de abrirle camino a toda una nueva generación de clavadistas mexicanos, hoy sabemos que lamentablemente sufrió de abuso sexual por parte de su entrenador Francisco Rueda.

La historia de la clavadista Azul Almazán cobró nueva fuerza desde el estreno de la película La Caída, produccion original de Amazon Prime Video. De hecho, publicamos un artículo con la ficción vs realidad de La Caída, protagonizada por Karla Souza.

Qué pasó con Azul Almazán

En la gira de promoción del largometraje La caída, Azul fue cuestionada sobre las vivencias que tuvo a lo largo de su carrera como clavadista:

“Era mi luz, mi esperanza, mi amigo, mi papá, yo vivía con él mucho más tiempo. Yo no vivía en mi casa, yo vivía con él, lo admiraba, lo adoraba, aparte él me mostró el sueño, me lo hizo palpable y me hizo creer que yo podría alcanzarlo”

Francisco la obligaba a ver películas para adultos

“El hecho de estar viendo películas pornográficas o el hecho de no tener ropa cuando vas a visitarlo y está nada más tapado con una cobija, el hecho de que hay alcohol en los cuartos, o que estén dando masajes en el cuarto del entrenador sin ropa y que tú tengas que hacerte ese masaje porque tienes bolas en la espalda por tirar plataforma, eso no es normal. Es normal que un fisiatra te lo haga, pero no es normal que te lo tenga que hacer tu entrenador en esas condiciones, hasta para yo que yo era una niña empezaba a incomodarme muchísimo esta situación” Comenta Azul en una entrevista para Aristegui Noticias.

Durante esta temporada de preparación, Azul afirma que tenía que seguirle el juego hasta cierto punto, para poder mantener el sueño vivo:

Todas las mañanas pasar por esas cosas y aun así aguantar, aguantar y aguantar y decir voy a entrar a la mitad de su juego para poder llegar, eso realmente te empieza a arrancar pedacitos de vida poco a poco, y pues el momento en que yo llegué lo aproveché al máximo, pero dije ‘ya no más, yo ya no puedo estar aquí, tengo que salir’. Obviamente que hay una depresión tremenda por muchísimos años, que me tuve que curar en Estados Unidos, hubo muchos problemas en mi cuerpo y me costó muchos años salir de ese tipo de vida.

¿Qué hace Azul Almazán actualmente?

Las cosas han mejorado en la vida de Azul. Actualmente dedica su vida profesional a la docencia y como preparadora física en el Centro Cultural Ollin Yoliztli y en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.

Actualmente es responsable de la preparación física de sus alumnos para diversas disciplinas artísticas y se involucró en los entrenamientos de la actriz Karla Souza en el papel de Mariel. De hecho, quizá no lo notaste pero Azul tiene una aparición en la cinta.

¿Viste la película? Plasma brutalmente los episodios que viven las víctimas de abuso previo a ser conscientes de lo que vivieron. No te la pierdas, está disponible en Prime Video.

