¿Qué hizo Armie Hammer? Su historia de canibalismo y abuso

Armie Hammer pasó del éxito de ‘The Social Network’ y ‘Call Me By Your Name’ a múltiples acusaciones de violencia, abuso y tendencias caníbales.

Antes de 2021, cuando surgieron múltiples acusaciones de abuso en su contra, Armie Hammer era una de las grandes estrellas de Hollywood. Protagonizó 'Call Me By Your Name' junto a Timothée Chalamet y, antes de eso, tuvo un importante papel en 'The Social Network' (la película semibiográfica sobre Mark Zuckerberg y la creación de Facebook, donde Hammer interpretó a un par de hermanos millonarios de Harvard), entre otros roles en cine y televisión. Cuando todo salió a la luz, sin embargo, las acusaciones eran demasiado graves para dejarlas pasar. En 2021, varias mujeres, entre ellas exnovias y exparejas, denunciaron a Armie Hammer por abuso sexual y violación. Las acusaciones se hicieron más visibles cuando se condensaron en un documental, 'House of Hammer' (que actualmente puedes ver en HBO Max). En ese trabajo, además de analizar las conductas violentas de Hammer y su gusto por el canibalismo, los realizadores ofrecen un vistazo a la turbulenta historia de la familia Hammer. ¿Qué hizo Armie Hammer? A inicios de 2021, una mujer conocida como Effie acusó públicamente de abuso a Armie Hammer desde una cuenta de Instagram llamada 'House of Effie' y acompañó sus denuncias con capturas de pantalla y otras fotografías. Poco después, en una conferencia de prensa junto a su abogada, Effie declaró: "Conocí a Armie Hammer en Facebook en 2016 cuando tenía 20 años, me enamoré de él instantáneamente". Durante su breve relación, relató, Armie Hammer abusó de ella emocional, mental y físicamente. En una ocasión la golpeó azotando su cabeza contra la pared, lo que le dejó varios moretones. "Creí que iba a matarme", dijo, y añadió que sentía culpa por no hablar antes "porque siento que pude haber salvado a otras de convertirse en víctimas". Effie fue una de las varias mujeres que declararon en 'House of Hammer'. Tanto en sus primeras denuncias como en las entrevistas que le hicieron para el documental, Effie dijo que llegó a tener "pensamientos suicidas" y solo "quería que el dolor se terminara". En ese momento, Hammer negó las acusaciones a través de sus representantes legales y dijo que todas sus relaciones habían sido consensuadas. Pero Effie no fue la única que acusó a Armie Hammer. Otra mujer dijo haber tenido una relacióm con Hammer durante cuatro meses en 2020 y dijo a Page Six que el actor quería "cocinarla y comerse su costilla", además de que él la habría marcado con su inicial, una letra A, cerca de la pelvis. Esa fue una de varias acusaciones de canibalismo y, en distintos mensajes de texto, Hammer habría expresado sus fantasías canibalísticas. ¿De qué se trata 'House of Hammer'? En el documental dirigido por Elli Hakami y Julian P. Hobbs, 'House of Hammer' aborda la vida de Armie Hammer, antes y después de las acusaciones de distintas exnovias que lo acusan de abuso. Courtney Vucekovich y Julia Morrison, exparejas del actor, revelan mensajes de audio y texto en los que Hammer acepta ser "100% un caníbal" y una nota escrita a mano por él: "Te voy a morder hasta matarte". En el momento en que él sostuvo una relación con ellas y les envió dichos mensajes, seguía casado con Elizabeth Chambers, con quien tiene dos hijos. El documental no se queda en la vida y acciones de Armie Hammer, sino que analiza su propia familia, varias generaciones antes, hasta llegar a su bisabuelo. De acuerdo con lo expuesto en 'House of Hammer' y las declaraciones de su propia tía, Casey Hammer, la familia tiene un largo historial de abuso y violencia contra las mujeres. Casey Hammer dijo que, cuando surgieron las acusaciones contra su sobrino, ella no estaba ni remotamente sorprendida. "Uno no se convierte en un monstruo de la noche a la mañana".



