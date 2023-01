¿Qué opina el príncipe Harry de ‘The Crown’?

Es muy probable que Harry y Meghan vean juntos ‘The Crown’, con todo y Google a la mano para verificarlo todo.

Si en este momento de la historia sabemos muchas más cosas, secretas y turbias, sobre la familia real británica, es gracias al príncipe Harry. Junto con su esposa Meghan Markle, el hijo menor de Carlos y Lady Di ha revelado cosas como que su hermano William lo golpeó durante una discusión o que no quería que Camilla fuera su “madrastra”.

Ahora sabemos que el príncipe Harry, además, ve ‘The Crown’, la serie basada en la historia de su familia. Y tiene una opinión al respecto.

En The Late Show With Stephen Colbert, el príncipe Harry no solo reveló que efectivamente maratonea con ‘The Crown’, sino que la ve con Google a la mano para revisar si todo lo que ahí se muestra está basado en hechos reales. “Sí, he visto ‘The Crown’, lo más viejo y lo más nuevo”, dijo. Y cuando le preguntaron si hace fact-checking dijo que “de hecho sí, lo cual es otra razón por la que es tan importante que se cuente la historia correctamente”.

Por supuesto que Harry no habló sobre el Tampongate, las infames llamadas entre el rey Carlos y su entonces amante Camilla, en las que le dijo que deseaba ser como un “tampón” y estar dentro de ella (perdón a quien esté comiendo). Pero tampoco corrigió nada al respecto, así que podemos asumir que las cosas ocurrieron como se muestran en la serie.

Harry acaba de publicar su libro ‘Spare’ (’En la sombra’) en el que cuenta toda su vida, desde su nacimiento como el hijo menor de la familia real (y el comentario que su padre hizo sobre ser un “repuesto” del primogénito) hasta su matrimonio con Meghan Markle, la cobertura misógina y racista de la prensa y cómo su familia pudo haber hecho algo para detener el acoso hacia ella... pero no lo hizo.









