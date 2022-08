¿Qué pasa entre Britney Spears y Kevin Federline?

El exesposo de Britney Spears habló de la relación de la cantante con sus dos hijos.

Britney Spears y Kevin Federline estuvieron casados por aproximadamente tres años de 2004 a 2007, tiempo en el que nacieron sus dos hijos en común, Sean Preston y Jayden, quienes ahora ya son unos adolescentes de 16 y 15 años, respectivamente.

A propósito de la reciente boda de Britney Spears con Sam Asghari, han surgido algunas incógnitas como la relación de la cantante con sus hijos, tomando en cuenta que ellos no asistieron al enlace que tuvo lugar en junio pasado.

En una serie de entrevista realizadas a Kevin Federline que se transmitirán en el canal ITV, el exesposo de Britney Spears de manera indirecta confesó la razón por la que sus hijos no asistieron a la boda, argumentando que los adolescentes no quieren ver a su mamá.

¿Qué dijo Kevin Ferderline de Britney Spears y sus hijos?

El bailarín señaló: “Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento. Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”.

A la vez, Federline puntualizó que la mediática tutela del papá de Britney Spears fue lo que “la salvó”, así como mencionó que el tema no fue fácil para sus hijos: “Todo esto ha sido difícil de ver, más difícil de vivir”.

Y agregó: “Trato de explicarles: ‘Miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les hace duro”.

Pues el bailarín también comentó que comenzó a preocuparse cuando sus hijos le contaban cosas raras que veían en las visitas a su madre: “Estaban sucediendo muchas cosas con las que no me sentía cómodo”, mencionó.

Así como mencionó que las fotografías de Britney Spears en Instagram no eran algo que le gustara a sus hijos: “Los chicos estaban felices por ella, pero decidieron que, como no la estaban viendo en este momento, no ir a su boda”.

La respuesta de Britney Spears a Kevin Federline

Después de que las declaraciones de Kevin Federline se hicieran publicas, Britney Spears tomó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que notificaba la tristeza que le provocaron las declaraciones de su ex y para explicar la situación.

La cantante escribió: “Me entristece saber que mi ex marido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa el hecho de que la razón se basa en mi Instagram... eso no tiene nada que ver y todo esto viene de mucho antes... Les di todo”.

“Solo tengo una palabra: LASTIMADA”, así como puntualizó en la publicación: “Lo diré... Mi madre me dijo ‘Deberías DÁRSELOS a su papá'”... Estoy compartiendo esto porque puedo”.

¿Qué dijo Sam Asghari sobre Britney Spears y sus hijos?

Sobre las declaraciones de Kevin Federline, Sam Asghari también hizo una declaración en la que defendió a Britney Spears, al tanto escribió: “No tiene validez su declaración sobre el distanciamiento de los niños y es irresponsable hacer esa declaración públicamente”.

“Te deseo lo mejor y una actitud más positiva en un futuro, pero por ahora, no vuelvas a nombrar a mi mujer. Los niños son muy inteligentes y pronto tendrán 18 años para tomar sus propias decisiones y eventualmente se darán cuenta de que la parte ‘difícil’ fue tener un padre que no ha trabajado mucho en más de 15 años como modelo a seguir”, añadió.

Los hijos de Britney Spears en la actualidad

Actualmente, los hijos de Britney Spears son adolescentes, Sean Preston tiene 16 años, mientras Jayden tiene 15 años. Ambos han tenido un evidente distanciamiento de su madre, de hecho, la última publicación en la que se les vio con ella, se remonta a marzo de 2021.

Aunque no se conoce mucho sobre la vida de ellos, se dice que ambos tienen gran fascinación por la música, mientras Preston ya comenzó a producir música y quiere tomar lecciones de guitarra, Jayden ya es un gran pianista.

Ambos viven con su padre Kevin Ferdeline y la esposa de él, Victoria Prince, junto a sus dos medias hermanas, Jordan y Peyton de 11 y ocho años, respectivamente. Así como tienen una gran relación con sus hermanos mayores por parte de su padre, Kori de 20 y Kaleb de 18 años.

El más reciente problema entre Britney Spears y Kevin Federline se presenta después de unas semanas desde la boda de la cantante con Sam Asghari, así como después de unos meses desde que la estrella de pop consiguiera su libertad tras más de 13 años bajo la tutela de su padre.

