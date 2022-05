¿Qué pasaría con Amber Heard si Johnny Depp gana el juicio?

Esto es lo que ocurriría con la actriz de ‘Aquaman’ si el jurado falla a favor de Johnny Depp y se comprueba que ella lo difamó.

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard se acerca a su final. El actor demanda a su exesposa por difamación tras un texto que ella publicó en The Washington Post en 2018. Y mientras él alega que dicho artículo le costó múltiples proyectos y perjudicó su carrera, ella asegura que la pieza no fue sobre él (de hecho no lo menciona por nombre en ningún punto) sino sobre ella como sobreviviente de violencia doméstica. Hay quienes aseguran que ella tiene las de ganar por ese detalle; sin embargo, Depp ha negado las acusaciones en cada ocasión y ha asegurado que fue su ex quien ejerció violencia en su contra.

Ahora, ¿qué pasaría si Johnny Depp ganara esta demanda? Esto es lo que Amber Heard tendría que hacer para compensar a su exesposo si se determina que ella, efectivamente, lo difamó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El jurado decidirá si Amber Heard perjudicó la carrera de Johnny Depp. De ser así, ella tendría que pagar los 50 millones de dólares que él exige a modo de compensación. Sin embargo, el mismo jurado podría cambiar esa cifra para ser mayor o menor, dependiendo de sus recomendaciones.

¿Amber Heard podría ir a prisión?

Contrario a lo que la opinión pública tiende a pensar respecto al tema Johnny Depp vs Amber Heard, la exesposa del actor no iría a prisión incluso si él gana el caso. Hay que recordar que este es un caso civil, no un caso criminal: ni Depp ni Heard están siendo acusados por cargos criminales, incluso si en sus declaraciones han descrito hechos que califican como tales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En Virginia, Estados Unidos, donde se lleva a cabo el juicio, un caso civil es aquel en el que una persona o entidad acusa a otra de algún acto perjudicial. Cada demanda representa un caso civil. Si el demandante logra demostrar que el demandado le causó perjuicio o daño, este suele recibir una compensación: en el caso de Johnny Depp y Amber Heard, ella le pagaría 50 millones de dólares.

Otra diferencia entre un caso civil y un caso criminal que hay que tomar en cuenta en el caso Depp vs Heard está en las pruebas: mientras que en un caso criminal debe probarse que el demandado es culpable sin lugar a dudas, en un caso civil es el jurado el que decide cuál de las dos partes es más verosímil.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podríamos esperar más demandas por difamación

Por otro lado, más allá de la compensación económica que Amber Heard tendría que dar a Johnny Depp, hay expertos que aseguran que este caso podría influir en otros casos de violencia contra las mujeres. Aquellos que son acusados de ejercer violencia podrían recurrir, con mayor frecuencia, a demandar a sus exparejas por difamación.

Como explica Michelle Goldberg en The New York Times, “si Depp prevalece de alguna manera, podemos esperar demandas similares contra otras mujeres que aseguran ser sobrevivientes de abuso. El cantante Marilyn Manson ya presentó una demanda de difamación contra su exprometida Evan Rachel Wood, una de varias mujeres que lo han acusado de violencia sexual”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Goldberg explica que, incluso si Depp no ganara en la corte, él ya logró su cometido: “En un correo electrónico enviado a su antiguo agente, Christian Carino, Depp escribió que Heard ‘pedía a gritos una humillación global’. Ahora su juicio televisado ha resultado en una explosión de odio hacia ella”.

Esta batalla legal, que empezó el pasado 11 de abril, llega a su fin este viernes 27 de mayo y, si el jurado realiza los procesos en tiempo y forma, podría haber un veredicto el 30 de mayo. El tiempo podría extenderse si este considera que aún hay pruebas por analizar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte