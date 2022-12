¿Qué pasó con Francisco Rueda, el entrenador de Azul Almazán? En la película La Caída, su personaje era Braulio, que preparaba a Mariel.

Francisco Rueda es entrenador de numerosas generaciones de clavadistas en México. Las denuncias de abuso sexual y acoso, y su matrimonio con una atleta de la que presuntamente también se aprovechó, mancharon su carrera.

Sin embargo, ni autoridades en México ni la Federación de Clavadistas ni comités olímpicos investigaron realmente a fondo estos casos y actualmente ejerce libre e impunemente en Colombia.

El estreno de la película La Caída revivió su caso; en este otro artículo te explicamos qué fue ficción y qué fue realidad en la cinta protagonizada por Karla Souza.

Su carrera

La carrera de Francisco Rueda como entrenador inició en 1992. Desde entonces suma ocho medallas en Juegos Panamericanos, nueve en campeonatos mundiales y su máximo logro como adiestrador: un bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que logró dirigiendo a la clavadista Laura Sánchez.

Él entrenó a Laura desde que era una niña, tiempo después se casó con ella. En investigaciones periodísticas de la revista Proceso se ha documentado que mantenían relaciones sexuales cuando ella tenía 15 y él 45 años. Los padres de Laura lo denunciaron también.

Azul Almazán, Paola Espinoza, Rommel Pacheco, Cristina Millán y otros atletas que entrenó en Guanajuato lo han denunciado no solo por abuso sexual, sino también por encubrir a otros abusadores. También Laura ha sido acusada de complicidad.

Primeras acusaciones del entrenador Franciso Rueda

Siendo aspirante a manejar una delegación de deportistas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y esposo en aquel entonces de la clavadista Jéssica Ayala, Paco Rueda fue demandando por la clavadista Azul Almazán bajo las declaraciones de abuso psicológico, discriminación, amenazas, insultos y más.

Aunque tras manifestarse frente a la Comisión Reorganizadora de la Federación Mexicana de natación, la denuncia fue archivada tras desestimar la versión de Azul donde se involucraron padres de familia de aquellos jóvenes clavadistas y la psicóloga de la delegación para cerrar este caso y contra producir lo declarado por Azul Almazán.

De hecho, durante el mismo proceso la clavadista Cristina Millán también acusó bajo los mismos términos al Francisco, pero al final ella no logró asistir a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 ya que se dice, se negó a tener relaciones con él.

Para el 2004 Francisco Rueda habría sido removido de su cargo y expulsado porque los padres de la clavadista Laura Sánchez lo acusaron de abusar sexualmente de su hija cuando ella era aún menor de edad; información que obtuvieron gracias a un diario en donde la clavadista había escrito tener relaciones sexuales con su entrenador cuando tenía 15 años. Esto lo vimos en la cinta La Caída.

Paco ha sido señalado en múltiples ocasiones por alumnas por situaciones similares y además por no actuar ante señalamientos de abusos de los mismos referentes a sus compañeros de equipo, incluso sabiendo que el clavadista señalado era mayor a 30 años y tenía señalamientos por parte de su ex novia Carolina Mendoza.





Jorge Rueda y Francisco Rueda

Tras las acusaciones que Laura Sánchez negó, tuvieron que separar a sus tres clavadistas- Paola Espinosa, Rommel Pacheco y Laura tuvieron que trabajar con el también entrenador y hermano de Francisco, Jorge Rueda, quien afirmaba no tener una buena relación con su hermano:

“Estos tres niños simplemente no me hacen caso, no se permiten corregir ni lo técnico ni lo táctico ni cómo meter mejor sus clavados. (…) Todavía existe la influencia de Francisco que les habla por teléfono para que no obedezcan mis órdenes”, se evidenciaría en aquel año en una entrevista para la Revista Proceso, por parte de Jorge Rueda.

Francisco Rueda actualmente

En el 2005, Laura cumpliría 18 años y tomaría la decisión de quedarse con su entrenador a sabiendas de la diferencia de 27 años de edad y de las denuncias por violación.

Rueda se desempeñó varios en la Comisión Estatal del Deporte de Guanajuato dando clases en el centro acuático de la deportiva de León Uno. Tuvieron que irse por más denuncias de acoso y encubrimiento, ahora en contra de ambos.

Actualmente radican en Colombia, entrenando a atletas en Antioquia.

El entrenador Braulio en La caída

En la película La Caída, el personaje del entrenador Braulio, interpretado por el actor Hernán Mendoza, está basado en Francisco Rueda.

La cinta retrata a un tipo autoritario, de malas maneras, prepotente y profundamente manipulador. Aunque tiene a su cargo a atletas, muchos de ellos menores de edad, solapa y apoya fiestas.

Probablemente por temas legales la película cambió fechas, nombres y algunos detalles de la historia y los personajes. Sin embargo, hay suficientes investigaciones periodísticas publicadas que constatan que buena parte de lo que narra la película La Caída es verídico.

