Qué pasó en el último día del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard (Resumen)

Este viernes 27 de mayo finalizó el polémico juicio Depp-Heard y te contamos todo lo que pasó.

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard ante el Tribunal del Condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos, llegó a su fin luego de realizar diferentes sesiones en las que la expareja se enfrentó cara a cara para esclarecer las pruebas que acumularon tanto los abogados del actor de ‘El joven manos de tijera’, como los abogados de la actriz de ‘Aquaman’.

En esta contienda mediática, Depp demandó por difamación a Heard por 50 millones de dólares por publicar un artículo de opinión en el Washington Post en 2018, en el que habló sobre ser víctima de violencia doméstica y supuestamente hablar en específico del actor, sin embargo, en el texto nunca mencionó el nombre de Depp. Por su parte Heard en contra demanda exigió a Depp 100 millones de dólares por violencia doméstica.

La batalla legal comenzó el 11 de abril de 2022, los últimos testimonios se ofrecieron el jueves 26 de mayo y si todo sale en tiempo y forma, el veredicto final será el lunes 30 de mayo como te lo contamos en esta nota o posiblemente el martes 31 debido a que en Estados Unidos el lunes es día Inhábil.

La última sesión del viernes 27 de mayo, consistió en que los abogados de ambas partes ofrecieron un resumen final con las pruebas recabadas en todo el proceso para que con ellas los jueces saquen las conclusiones pertinentes. En ella, se volvieron a dar a conocer detalles muy fuertes e importantes para definir el resultado.

Último día del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Abogados de Johnny Depp

En el caso de Camille Vasquez, quien cabe señalar que fue vestida de color blanco como estrategia de lenguaje no verbal para convencer al jurado, se encargó de dar los detalles más duros sobre Amber Heard para mostrar una imagen sutil. Por su parte el abogado Benjamin G. Chew se encargó de ofrecer detalles sobre el artículo publicado por Heard en el 2018 y por el que su cliente demanda a Heard.

El abogado dijo en la corte que la actriz “miente todo el tiempo” y se aseguró de mencionar que dicho artículo sí se trata de Depp pese a que su nombre no está explícito, ya que supuestamente la actriz escribió sobre que las instituciones protegen a los hombres en general cuando existe algún tipo de abuso.

También hizo énfasis que la demanda de su cliente no se trata de dinero, sino de los problemas en su carrera que le ha ocasionado el problema con su exesposa.

“Este caso para el señor Depp no es acerca de dinero, es acerca de reputación”, dijo.

Los abogados de ambas partes mostraron el documento con las preguntas finales que definirán la decisión de los jueces.

Abogados de Amber Heard

Uno de los abogados de la actriz hizo conclusiones y declaraciones muy fuertes y que posiblemente pueden tener una tendencia a favor de Heard.

La primera de ellas fue que dijo que si se comprueba que la actriz al menos fue víctima de abuso doméstico una sola vez, gana.

“Si la señorita Heard fue víctima de abuso tan solo una vez, entonces ella gana”, dijo.

Mencionó una reflexión sobre la realidad que llegan a vivir las víctimas de abuso doméstico como por ejemplo: “Si no tomaron fotos, no pasó; si sí tomaron fotos, son falsas; si no le dicen a sus amigos, están mintiendo, pero si sí se los dicen, son parte de un grupo; si no piden tratamiento médico, no se lastimaron; y si sí buscaron, están ‘locas’”.

Otro de los puntos que señaló el abogado de Amber Heard fue que luego de mostrar un video donde Depp se muestra muy violento en casa con Heard, él se rió en la corte al ver la grabación.

También dijo que su clienta nunca negó haberse defendido en defensa propia y que el artículo que se publicó en el Washington Post en el 2018 no habla directamente de Depp y por lo tanto no fue difamación como lo indica el actor y sus abogados.

Conclusión antes del veredicto final

Después de una pausa solicitada por la jueza que lleva el caso, finalmente se ofrecieron las conclusiones finales antes del veredicto la siguiente semana.

Camille Vasquez volvió a mencionar que Amber Heard miente y que sus testimonios fueron falsos.

La defensa de la actriz reiteró que él la lastimó físicamente como en su carrera.

Por su parte la jueza dio instrucciones sobre al jurado para dar su veredicto como el hecho de que no pueden tener contacto entre ellos y deben revisar claramente las pruebas presentadas.

Es importante señalar que este juicio se trató de una demanda civil y ninguno de los irá a la cárcel, sino que están obligados únicamente a pagar al otro la cantidad de dinero que solicitan.

