¿Que personajes veremos en The Rings of Power?

Ya tenemos elenco con sus respectivos personajes confirmados.

Los días pasan desde aquella confirmación de la serie por parte de Amazon hace ya unos años y por fin el día de estreno se ve mas cercano y de hecho ya está a nada de llegar, y para hacer mas amena la espera aquí te traigo una lista de algunos de los personajes que podremos ver a lo largo de la serie.

Personajes principales.

Si eres fan de la mitología del Profesor Tolkien (Tanto como si has seguido la saga mediante los libros, juegos, y películas o solo algunas de ellas) seguramente ubicarás fácilmente los nombres de los personajes que podrás ver aquí, como; “Galadriel, Celebrimbor, Sauron o Elrond” de igual manera, si eres fan del cine y las series de televisión seguramente ubicarás a uno que otro actor aquí, ya que varios son caras conocidas en los medios ya mencionados, de hecho algunos vienen de Game of Thrones o The Crown por mencionar algunas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A continuación, te mostraré el listado de algunos de los personajes que veras a lo largo de la primera temporada y en conjunto a los actores a quienes les darán vida.

Morfydd Clark es Galadriel

Charlie Vickers es Halbrand

Charles Edwards es Celebrimor

Sophia Nomvete es la princesa enana Disa

Owain Arthur es el príncipe Durin IV

Ismael Cruz Córdova es el Elfo Silvano Arondir

Nazanin Boniadi es Bronwyn

Robert Aramayo es Elrond

Maxim Baldry es Isildur

Megan Richards y Markella Kavenagh son pelosas, antepasadas de los hobbits.

Benjamin Walker es el Rey Gil-galad

Daniel Weyman es El Extraño

Anson Boon es Sauron

Otros Actores.

Los que a continuación enlistaré, tendrán papeles que la producción de la serie no ha mencionado a que personajes darán vida. Así que deberemos esperar a ver la serie para poder saber que personaje estarán interpretando.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Joseph Mawle

Ema Horvath

Markella Kavenagh

¿Y que te parece el cast de actores que veremos en la serie? ¿Crees que harán un buen papel o no? Yo la verdad me hubiera gustado ver a “Will Poulter” como “Elrond” pero a ver que tal le va a Robert Aramayo.

En cuanto a la actriz que le dará vida a “Galadriel” “Morfydd Clark” me agrada para Galadriel e inclusive a mi parecer se parece físicamente un poco a la actriz " Freya Allan” quien le da vida a “Cirilla” en la serie de Netflix “The Witcher” así que si en algún extraño caso de que cambien de actriz para una Ciri mas adulta, Morfydd quedaría muy bien. Pero ojalá esto no pase, estoy muy contento con la interpretación que Freya da como Ciri.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Recuerda que la serie “The rings of power” se estrenará este 2 de septiembre en excluvisa por Amazon Prime y podrás verla en los formatos SD, HD, FDH y UHD. Tambien recuerda que si eres de México, la trilogia de peliculas del “Señor De los Anillos” será proyectada en Cinemex y darán boletos conmemorativos, además venderán vasos coleccionables, checa la cartelera para que conozcas los horarios de las funciones para que llegues bien fresco al estreno de la serie.

Podría interesarte