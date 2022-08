Quién es Alicent Hightower, la mejor amiga de Rhaenyra en House of the Dragon

La hija de Ser Otto Hightower fue elegida por el Rey Viserys para ser su nueva esposa tras la muerte de la Reina Aemma. ¿Por qué se decidió por ella y no por Lady Laena?

Si viste el segundo episodio de la primera temporada de ‘House of the Dragon’, entonces sabes que el Rey Viserys eligió a Alicent Hightower como su esposa. Esto, claro, después de rechazar el matrimonio con la hija de su prima, Rhaena Targaryen, y Corlys Velaryon. La noticia no le cayó nada bien a los parientes del rey; tampoco a su hija Rhaenyra, sobre todo porque Alicent es su mejor amiga y confidente.

Pero, ¿quién es exactamente Alicent Hightower? ¿Pasará de ser un personaje secundario a nada menos que la nueva reina que le dé un heredero a Viserys? Lo siguiente puede o no contar como spoiler, dependiendo de si eres de los que prefieren ver la serie sin saber nada de la historia de los libros, o no te importa saber lo que pasará con el personaje en el futuro. Procede con precaución.

¿Quién es Alicent Hightower?

Alicent Hightower es hija de Ser Otto Hightower, Mano del Rey. Nació en 88 AC y creció en la Fortaleza Roja. Su padre la impulsó a acercarse al Rey Viserys tras la muerte de la Reina Aemma, quien falleció en el parto cuando daba a luz al príncipe Baelon, en una de las escenas más impactantes y violentas de toda la serie. Poco después, Baelon también murió.

Rhaenyra, la única hija de Viserys y Aemma, fue declarada heredera legítima por su padre para evitar que su tío, Daemon, ascendiera al trono a falta de otro heredero varón. Y como el legado pendía de un hilo, el Rey Viserys debió tomar una decisión: casarse con Laena, hija de Rhaena Targaryen y Corlys Velaryon, o con Alicent Hightower.

Viserys decidió casarse con Alicent, en parte porque ella cuidó y acompañó al Rey Jaehaerys I durante sus últimos días. Cuando se anunció el matrimonio, ella tenía cerca de 16 años y una relación cercana con su mejor amiga, la princesa Rhaenyra.

¿Qué pasó con Alicent Hightower después de la boda con Viserys?

El Rey Viserys y Alicent Hightower se casaron en el año 106 AC. Hasta entonces Alicent y Rhaenyra se llevaban bien, incluso cuando Alicent se convirtió en su madrastra. Sin embargo, cuando Alicent dio a luz al príncipe Aegon, la princesa Helena y el príncipe Aemond, Rhaenyra permaneció como heredera de Viserys. Eso desató la rivalidad entre ambas.

En el quinto aniversario del matrimonio del Rey y la Reina, se organizó un torneo en King’s Landing para celebrarlo. Alicent asistió con una túnica verde y Rhaenyra hizo lo propio ataviada en negro y rojo, los colores Targaryen. A partir de entonces, los bandos de una y otra se conocieron por esos colores, los “Verdes” y los “Negros”, que protagonizarían una serie de batallas hasta su posterior reconciliación.

Cuando llegó el turno de Rhaenyra de ser entregada en matrimonio, Alicent sugirió que su hijastra se casara con su propio hijo, Aegon. Sin embargo, Rhaenyra era 10 años mayor que él y el Rey Viserys se negó. Su hija mayor terminó casándose con Ser Laenor Velaryon, con quien tuvo dos hijos: Jacaerys y Lucerys. Alicent, por otro lado, tuvo a su hijo menor, Daeron.

