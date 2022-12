¿Quién es Hunter Doohan? El actor que da vida a Tyler en Merlina

Conoce al actor que da vida a Tyler Galpin en el spin-off de La Familia Addams: Merlina.

Está muy claro que Merlina, la nueva serie de Netflix conocida en inglés como Wednesday está en nuestra cabeza desde su estreno, pues Tim Burton y sus creadores no sólo le dieron al clavo al contar la historia de la hija sarcástica de la La Familia Addams, sino también al elegir a su cast conformado por la joven actriz de ascendencia mexicana, Jenna Ortega, y Hunter Doohan, el ya famoso Tyler Galpin que todo internet está amando.

Si estás viendo la serie o eres de los que ya hasta la terminaron en un día, seguro te estás preguntando de dónde salió ese guapo actor que no resultó ser lo que aparentaba en Merlina y no sabes nada de él. No entres en pánico, que te tenemos todas las respuestas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Quién es Hunter Doohan de ‘Merlina’?

Hunter Doohan nació el 19 de enero de 1994 en Arkansas, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 28 años. El actor inició su carrera en un teatro comunitario y cuando se graduó de la preparatoria se mudó a Los Ángeles donde después de cuatro años se inscribió a una escuela de preparación actoral en Santa Mónica.

Su debut como actor se dio en el 2012 cuando interpretó a Dreamer en el cortometraje estadounidense Lost Pursuit. Después apareció en cortometrajes como Lost Pursuit o Far from the Tree. En el 2019 formó parte de la serie de drama Truth Be Told de Apple TV+ y en 2020 participó en la serie Your Honor protagonizada por Bryan Cranston.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ahora es el romántico-malvado Tyler Galpin en Merlina, serie estrenada el 23 de noviembre de 2022, la cual está logrando impulsar su carrera como actor.

¿Quién es la pareja de Hunter Doohan?

El actor abiertamente gay está casado con Fielder Jewett desde el 31 de diciembre de 2020.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Tratar de resumir el día de tu boda en una leyenda de Instagram es difícil... ¡Fue absolutamente el mejor día de nuestras vidas!”, escribió en Instagram.

Su esposo, quien obtuvo una Licenciatura en Artes en Estudios de Cine de la Universidad Wesleyan, aunque es un productor californiano de películas independientes de Hollywood ha logrado separar su vida personal de la profesional y por ello su cuenta oficial de Instagram es privada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte