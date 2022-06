Quién es Lewis Howes, el novio estadounidense de Martha Higareda que la tiene muy enamorada

La actriz mexicana está disfrutando mucho de su relación con Lewis Howes, con quien lleva un año de relación.

Martha Higareda es una de las pocas actrices mexicanas que han logrado conquistar Hollywood y han tenido la oportunidad de participar en películas junto a un reparto de la talla de Keanu Reeves o Chris Evans. Y aunque la actriz siempre se ha enfocado en su carrera, un aspecto que la tiene de lo más feliz del mundo y no duda en compartir en sus redes sociales cada que puede es su relación con Lewis Howes, un exitoso autor de libros estadounidense del que se enamoró bailando.

Aunque la relación sentimental entre Martha Higareda y Lewis Howes al inicio fue muy controvertida debido a que se rumoró que Howes le fue infiel a su ex, Yanet García, con la actriz mexicana, ambos se encargaron de desmentir lo que se dijo y simplemente siguieron con su vida y su amor.

De acuerdo a una reciente publicación de la actriz en su cuenta de Instagram, en junio de 2021 se dijeron el primer “Hola”, por lo que llevan un año de novios. Pero, ¿quién es y qué hace Lewis Howes, el misterioso novio de la actriz?

Quién es Lewis Howes, el novio de Martha Higareda

Lewis Howes nació el 16 de marzo de 1983 en Ohio, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 39 años.

De acuerdo a la descripción en sus redes sociales, es escritor e incluso fue designado por el New York Times como uno de los escritores más famosos por sus libros: “The school of greatness” y “The mask of masculinity”.

En algunas entrevistas ha mencionado que las dificultades que vivió en su infancia lo llevaron a refugiarse en el deporte y se unió al equipo de basquetbol de Nueva York y más tarde fue receptor de fútbol americano en la Liga Arena Football.

Se dice que después de estar en la quiebra, empezó a emprender negocios que con el paso del tiempo lo hicieron millonario. Algunas de las empresas que destacan son: Sports Executives Association, una página web para ejecutivos del mundo del deporte; SportsNetworker, una consultora de marketing de deporte en redes sociales; y un podcast en donde entrevista a diferentes celebridades. Se calcula que su fortuna actual asciende a 10 millones de dólares.

Martha Higareda y Lewis Howes, ¿cómo se conocieron?

En alguna ocasión la actriz de “Amarte duele” mencionó en el podcast que hace con Yordi Rosado que conoció a su novio en Tulum, México. Higareda dijo que una de las grandes pasiones que los unió fue el baile, ya que ella le gusta mucho escuchar y bailar género musical y cuando lo conoció él le dijo que llevaba muchos años bailando salsa.

También, en sus redes sociales Martha Higareda solía (hace un año) publicar videos en algo parecido a un bar donde se ve que daban clases de baile, por lo que probablemente se conocieron de esa forma.

Aunque ninguno de los dos han dado muchos detalles de su relación, la actriz mencionó que al conocer a Lewis Howes se aseguró que no estaba en una relación antes de aceptar salir con él. Esa versión descarta lo que dijo en su momento la modelo y presentadora de Yanet García, quien dijo que a las dos semanas de terminar con Lewis Howes, éste estaba en Tulúm con la actriz y por eso sintió que ya la había conocido mientras estuvo con ella y por lo tanto aseguró que le fue infiel.

