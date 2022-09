Rachel Zegler, la actriz de origen latino que protagonizará “Blancanieves”

Conoce la trayectoria de Rachel Zegler, la actriz de 21 años que dará vida a la nueva “Blancanieves” de Disney.

Cada vez que Disney anuncia la producción de nuevos live-action no sólo el público se vuelve loco, si no también a veces se genera mucha polémica por las elecciones del cast como el caso de Halle Bailey que será La Sirenita o la nueva cinta de Blancanieves protagonizada por la actriz de origen latino, Rachel Zegler, junto a Gal Gadot como la Reina Malvada.

Y seguro te estarás preguntando, ¿por qué Rachel Zegler ha generado debate en redes? y la respuesta es que varias personas la están señalando por dos cosas: La primera es que, como sucede con Bailey, hay quienes en pleno siglo XXI no están de acuerdo con la inclusión de princesas que están rompiendo con los estereotipos que hemos visto a lo largo de la historia y por otro, por afirmar que es latina gracias a que su abuela era de Colombia, aunque tanto como ella como sus padres son estadounidenses. También, alguna vez hizo un comentario algo desatinado, ya que se autodenominó latina blanca durante una entrevista y eso enfureció a algunos.

Si bien todo esto ha causado mucho revuelo, lo que es cierto es que la joven de 21 años sí tiene raíces latinas, a su corta carrera ha demostrado su talento como actriz y sin duda seguirá triunfando en Hollywood como otras estrellas. Por ello, te compartimos parte de la trayectoria de Rachel Zegler para que conozcas más su trabajo.

“Jamás, ni en un millón de años, me habría podido imaginar que se me presentaría esta oportunidad. Normalmente no ves a ninguna Blancanieves con raíces latinas, sin importar que sea un personaje muy popular en el mercado hispano. En el fondo, tengo una gran responsabilidad por delante que estoy muy emocionada de afrontar. Voy a poder ser una princesa latina”, dijo en una entrevista.

¿Quién es Rachel Zegler, la nueva “Blancanieves”?

Rachel Anne Zegler nació en Hackensack, Nueva Jersey, el 3 de mayo de 2001, por lo que actualmente tiene tan sólo 21 años. Su madre, Gina Zegler, es estadounidense de ascendencia colombiana y su padre también es estadounidense, pero de ascendencia polaca.

Desde temprana edad comenzó a tener interés por el canto y fue así que en su secundaria Immaculate Conception, desde los 15 años participó durante cuatro años en los musicales de la escuela con papeles protagónicos en La bella y la bestia, La Sirenita, Dorothy Brock en 42nd Street, y Shrek the Musical.

Por ahora las próximas producciones en las que veremos a Rachel Zegler serán, además de Blancanieves, la película de DC Comics llamada Shazam! Fury of the Gods y Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes con el papel de Lucy Gray Baird.

En el 2018, Steven Spielberg publicó una convocatoria de casting en Twitter para la nueva versión de West Side Story y tras participar fue seleccionada entre más de treinta mil postulantes para el papel de María Vasquez.

