Rebel Wilson y su sueño de convertirse en mamá que la llevó a perder más de 35 kilos

La actriz que actualmente se encuentra en la promoción de la película ‘Senior Year’, se sinceró sobre su pérdida de peso.

Rebel Wilson ocupó todos los titulares en 2020 luego de que apareciera luciendo una figura esbelta tras ser conocida como una de las actrices talla grande más famosas y queridas de Hollywood, lo que ganó con su papel de ‘Fat Amy’ en la película ‘Pitch Perfect’ de 2012.

El radical cambio de Rebel Wilson se prestó para miles de especulaciones entre las que claramente destacaban aquellas que apuntaban que la actriz se había sometido a dietas y rutinas estrictas para entrar dentro de los estándares hollywoodenses, sin embargo, más tarde ella misma aclaró que la razón razón principal de su pérdida de peso fue en su intento de convertirse en madre.

Al respecto, recientemente, Rebel Wilson se convirtió en la protagonista de la portada de la nueva edición de la revista People en cuyas páginas se sinceró sobre su radical cambio, así como sobre su sueño de ser mamá en un futuro y sus problemas de fertilidad por el síndrome de ovario poliquístico.

El sueño de Rebel Wilson de ser mamá la llevó a perder peso

De acuerdo a la entrevista de People, la actriz que actualmente se encuentra en la promoción de la película ‘Senior Year’, todo comenzó cuando visitó a un médico especialista en fertilidad en el año 2019 con la inquietud de poder someterse a un tratamiento, esperando otras respuesta, le comentó que tenía más posibilidades de congelar sus óvulos si perdía peso, comentó: “Me miró de arriba abajo y me dijo: ‘Te iría mucho mejor si fueras más saludable’”.

Aunque por un momento la actriz tomó como “grosero” el comentario del especialista, ella misma se dio cuenta que tenía razón: “Tenía mucho exceso de peso. Es casi como si no hubiera pensado en mis propias necesidades. Pensé en las necesidades de un futuro hijo que realmente me inspiraron a ser más saludable”.

Tras modificar su alimentación y comenzar una rutina de ejercicio, los resultados comenzaron a verse en 2020 cuando ya había perdido más de 35 kilos: “No era una meta llegar a cierto peso. Solo era ser la versión más saludable de mí mismo”, comentó a la publicación.

El exceso de peso de Rebel Wilson no era en realidad un descuido sino que la actriz comía para tratar de lidiar con sus problemas emocionales pues durante mucho tiempo se sintió invisible de “alguna manera” por no entrar dentro de los estándares de Hollywood.

Sin embargo, la actriz siempre expresó su postura sobre el body positive y a pesar de todo, reconoció en la entrevista que su personaje como ‘Fat Amy’ ha sido su personaje favorito en toda su carrera: “Me encantaba representar y tenía mucha confianza. Pero al mismo tiempo, a veces me sentía insegura. A veces es difícil hacer una sesión de fotos junto a tu compañera actriz y ella es un tercio de tu tamaño”.

Después de sentirse “invisible” ante la audiencia, ahora Rebel Wilson está experimentando una nueva etapa de la que está muy consiente y que no la ha alejado del body positive: “Y ahora sé lo que es llamar la atención de manera positiva. Hay un sesgo social hacia lo que la sociedad considera guapo. No está bien. Apesta, es injusto. Me siento triste si alguien no ama su cuerpo”, y agregó: “Quiero celebrar todos los tipos de cuerpo, pero también quiero alentar a las personas a estar saludables”.

Sobre sus deseos de ser madre, los cuales la llevaron a llevar un estilo de vida más saludable, Rebel Wilson compartió: “Me encantaría tener una familia. En este momento lo estoy logrando sola debido al reloj biológico. Si conozco a la persona adecuada, genial, y luego pueden encajar”.

Así como hizo énfasis en los nuevos tratamientos de fertilidad: “Es genial que exista la tecnología. Tienes tantas opciones con la subrogación y los donantes de esperma. Solo comencé a pensar en la fertilidad cuando tenía 39 años, así que te sientes bastante tarde, pero luego hay mujeres de 40 años que tienen tenido éxito. Miren a Janet Jackson, es bastante inspirador “.

La pérdida de peso de Rebel Wilson no fue por simple vanidad o para encajar en los estándares sino que tuvo una razón poderosa de trasfondo: Su deseo de ser madre aunado al de la preocupación por su salud, un gran mensaje de amor propio que es importante de difundir.

