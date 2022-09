Las referencias escondidas en el tráiler de ‘The Last of Us’ de HBO

Si ya jugaste ‘The Last of Us’, seguro reconociste estos momentos de la serie en el videojuego.

El pasado 26 de septiembre, en el día de The Last of Us (conocido como ‘Outbreak Day’ antes de la pandemia), HBO presentó el primer tráiler oficial de la serie basada en el juego que llegará a la plataforma el próximo año. ‘The Last of Us’ es una de las series más esperadas que está basada en uno de los videojuegos más famosos de la última década... y de la historia. Y quienes ya jugaron The Last of Us y su secuela, The Last of Us II, seguramente reconocieron varias referencias al juego en el tráiler protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie.

¿Encontraste las referencias? A continuación te dejamos algunas que nos hacen pensar que esta adaptación será muy fiel al videojuego:

1. Los Fireflies. En una parte del tráiler se observa el símbolo que distingue a este grupo de la resistencia, además de un mensaje escrito en la pared que dice “When you’re lost in darkness” o “Cuando estés perdido en la oscuridad”. La frase completa dice: “Remember when you’re lost in the darkness, look for the light, believe in the fireflies” o “Recuerda cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz, cree en las luciérnagas”.

2. El reloj roto de Joel. En ‘The Last of Us’ iniciamos la historia en el cumpleaños de su protagonista, cuando recibe un importante regalo por parte de su hija, Sarah.

3. Hay alguien con cadenas en el pie. Esto puede hacer referencia a una parte del juego en la que Ellie es secuestrada por ya-saben-qué-malvadas-personas.

4. Casi al inicio de ‘The Last of Us’, Ellie y Joel escapan junto con Tess por una serie de túneles, después de haber sido detenidos por guardias. Eso también se observa en el tráiler.

5. Aparecen los clickers y escuchamos su escalofriante “tronido” por primera vez.

6. Riley, la amiga de Ellie que conocimos en el DLC ‘Left Behind’, aparece también.

7. La canción que suena es “Alone and Forsaken” de Hank Williams, que suena en el juego después de que Ellie y Joel manejan por Pittsburgh. Esta está incluida en una cinta que Ellie robó de la casa de Bill.

8. Los edificios inclinados del centro de Boston.

9. Marleen, la líder de los Fireflies, aparece por un instante y se toca el abdomen con la mano, lo cual puede ser una referencia directa al momento en que es herida y le pide a Joel y a Tess cuidar de Ellie.

