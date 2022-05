Regina Blandón rompe el silencio y habla sobre el abuso que sufrió de pequeña

La actriz se sinceró en una reciente entrevista.

Regina Blandón es una de las actrices mexicanas que más se han destacado por expresar sin ningún temor sus ideales, desde su lado feminista hasta su postura a favor del abordo, brindando siempre apoyo a las mujeres y fungiendo como una imagen para alzar la voz.

Recientemente, la actriz fue la invitada de Isabel Lascurain en su canal de entrevistas en YouTube, en la que además de hablar de diversos temas, hizo una importante confesión: El abuso sexual que vivió de niña, y que no había comentado antes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Durante su relato, Regina Blandón hizo énfasis en cómo la sociedad trata de minimizar la violencia que viven las mujeres: “Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico y el patriarcado ha sido a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando”.

Y completó: “Entonces cuando se trata de un abuso cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: ‘No seas exagerada’ y de pronto las infancias no se dan cuenta porque vivimos minimizando las violencias”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Regina Blandón habla de abuso que sufrió de pequeña

Regina Blandón habló sobre los diferentes micro machismos que se deben detectar y que pueden venir de cualquier familiar cercano. “Yo ni siquiera lo dije, fue un abuso del señor que trabajaba con nosotros en la casa de Acapulco de mis abuelos”, señaló la actriz.

Agregó: “Llevaba años y años, estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero hubo abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La actriz confesó que su primo le dijo a sus papás: “Les dijo a mis papás. Mi papá estuvo a punto de matar al c*brón y mi mamá le dijo: ‘No, porque sino vas a ir a la cárcel tú. Espérate, por favor. Fui al psicólogo muchos años, ya no se habló del tema y creo que eso es como de ‘No, no, no’ que nos da pena”.

“Muchísimos años lo guardé, y sí se trataba en terapia hasta que vi que sacarlo ayuda. Muchas amigas a todas nos ha pasado y es brutal, y es un reflejo de México, en todos los estratos y demás y no te das cuenta porque nos callamos”, mencionó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo a Regina Blandón, hablar sobre ello, la ayuda a sanar y también es una forma de concientizar a las mujeres a que alcen la voz: “Por favor, háblenlo, porque si no, va a seguir pasando y esas heridas tardan mucho tiempo en sanar y no se las merece nadie. Siempre si alguien extiende la mano va a haber alguien que la agarre”.

Podría interesarte