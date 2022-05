Regina Blandón tiene nuevo look y dejó a todos boquiabiertos

Nuestra querida Bibi se está convirtiendo en una zanahoria y luce supercool.

Desde hace algunas semanas, la actriz Regina Blandón ha estado presumiendo sus radicales cambios de look. Comenzó con las cejas rosas, luego con el cabello decolorado y luego rojo, pero ahora su melena alcanzó la Fase 4 del Super Saiyajin y luce un naranja intenso tan chido que no podemos más que agradecer que Bibi no sea una niña normal.

A través de su cuenta de Instagram, Blandón compartió en Boomerang su cabello despeinado mientras suena “She’s A Rainbow” de los Rolling Stones.

Hace unas semanas, cuando apareció con las cejas rosas, escribió en sus redes sociales: “Y así se ven rosas y diario se cambia de color. Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero aunque no lo fueran, últimamente, pos vale madre, ¿no? Jajajaja. Los consejos de ‘no lo vuelvas a hacer’, ‘qué horror’ y ‘te ves muy extraña, no me gusta’ los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias”.

Las cejas decoloradas son una de las tendencias de maquillaje más populares de este año. Además de Blandon, personalidades como Kendall Jenner y Eiza González se han sumado a esta tendencia. En el video donde aparece con el cabello anaranjado notamos que sus cejas desaparecieron.

El proyecto de trabajo al que se refería la actriz de ‘Godínez vs Mirreyes’ y ‘Cindy la Regia’ es ‘Maquíllame otra vez’, en el que compartirá pantalla con Manuel Vega y que comenzó filmaciones el pasado 2 de mayo, pero no sabemos si el cabello anaranjado sea por el mismo proyecto, por otro que comienza o simplemente porque es un color muy cool.





