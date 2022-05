Regresan y no en forma de fichas: Los Power Ranger originales se reunirán 30 años después

En 1993 una serie de calidad cuestionable cautivó a los niños. Ahora los treintañeros, cuarentones y otros los recuerdan con nostalgia.

En México los Mighty Morphin Power Rangers se convirtió en el programa estelar del canal cinco durante un largo periodo. Le siguieron películas y mercancías de todo tipo, desde los obvios juguetes, historietas, tazos, ropa y otros que seguro estarán contaminado de sobremanera al mundo.

Y aunque hace 29 años parecía una gran serie, aceptemos que no envejeció bien, si uno lo ve después de mucho, aunque no pierde su encanto se convirtió en una serie mala. Y eso la hacía tan buena.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con motivo del 30 aniversario, los actuales productores de la serie han contactado a los actores originales que lo comenzaron todo para que aparezcan en un episodio especial que seguramente gustaría a muchos.

Aunque no sería la única aparición de algunos actores de la serie original en los recientes años, medios informan que será la primera reunión de los miembros originales de los Power Rangers desde su salida en 1994:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Austin St. John (Rojo), Walter Jones (Power Ranger negro) y Thuy Trang (Amarillo).

El episodio durará 44 minutos y se considera que David Yust, el Power Ranger azul parte del elenco, pues en la temporada 30 de la serie está apareciendo y tiene un papel activo, por lo que sería parte del elenco.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mighty Morphin Power Rangers, duró tres temporadas, en 1995 finalizó aunque la saga ha continuado hasta nuestros días con nuevos personajes y villanos. Actualmente se han emitido casi mil episodios.

Aunque no se ha confirmado, se dice que la temporada 30 sea la última, posteriormente se habla de un reboot de la serie dirigido por Jonathan Entwistle quien hizo The End of the Fucking World en Netflix.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte