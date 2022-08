Reportan que “Batgirl” de Leslie Grace fue cancelada a meses de su estreno

A pesar de encontrarse en fase de postproducción, la película protagonizada por Leslie Grace, J.K. Simmons y Michael Keaton no llegará a los cines ni a HBO Max.

El estudio propietario de la franquicia DC Comics, Warner Brothers, no estrenará la película Batgirl a pesar de que su rodaje ya ha finalizado y tuvo un costo de mas de 90 millones de dólares. La compañía, confirmó de manera interna e inesperada que no tiene planes de proyectar la cinta en cines ni en la plataforma de streaming HBO Max.

La adaptación de Batgirl, estaba a cargo de los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah, así como con las actuaciones de Leslie Grace en el papel protagónico, Michael Keaton como Batman y J.K. Simmons como Jim Gordon.

La justificación ha sido un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery, pues recordemos que en abril de este año hubo una fusión ente WarnerMedia y Discovery Inc., dando como resultado a Warner Bros. Discovery, lo que parece indicar que la nueva empresa ha tomado el mando de todos los proyectos y ha dejado de lado la película.

¿Por qué cancelaron el estreno de “Batgirl”?

Fuentes cercanas al estudio, afirman que la decisión de dejar a un lado Batgirl, no se debe a la calidad de la película o el desempeño de los directores, si no más bien por el deseo del estudio de que todas las películas de DC sean de escala Blockbuster, cabe recordar que el presupuesto para esta cinta ha sido de 90 millones de dólares, una cifra baja para películas de superhéroes que pretenden tener grandes números en las taquillas.

El sitio The Wrap mencionó que otro motivo tras la cancelación es que las pruebas y la recepción en Warner Bros. Discovery no fue la que se tenía esperada, todo parece indicar que Batgirl tuvo una serie de reshoots y ajustes que no convencían a los nuevos directores de la compañía.

Aún es demasiado temprano para hacer hipótesis sobre el tema, pero ha pasado lo mismo con otras producciones de DC y se espera que en esta ocasión los fanáticos no dejen pasar por alto esta decisión, pues Batgirl era sumamente esperada por los seguidores del cómic. Es probable que como sucedió con la edición final de La liga de la justicia de Zack Snyder, las redes sociales vean un fenómeno similar con la película de la heroína.

Aquí te dejamos el Teaser Trailer del filme que se veía realmente prometedor y que tristemente no lograremos llegar a ver.

