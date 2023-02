El rey Carlos inventó la peor de las excusas para no tener intimidad con Lady Di y denle la corona, pero al más patán

Lady Di le pedía una y otra vez al rey Carlos III estar juntos, pero él siempre la rechazaba bajo el mismo pretexto

No es novedad el saber que el matrimonio de la princesa Diana y el rey Carlos III estaba más que roto. Ella siempre demostrándole su amor y él buscando la forma de mantenerla lejos, incluso en la intimidad.

Han pasado más de 30 años desde que terminó su relación, pero el tema resurge con la coronación oficial del hijo mayor de la fallecida reina Isabel II, que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo.

Lady Di, amada por su pueblo, odiada por los suyos, murió cuando tenía 36 años de edad en un misterioso accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997. Fue reconocida por su ser tan humano y amable, pero también por el infierno que aguantó al lado de su esposo.

El rey Carlos III le fue infiel en numerosas ocasiones, le mintió y nunca la defendió de la familia real, quienes la señalaban por ser ‘diferente’ y ocultaban todo lo que le hacía con el fin de proteger a capa y espada la imagen del entonces heredero al trono.

La excusa del rey Carlos para no tener intimidad con Lady Di

Entre tantas historias alrededor de su polémico matrimonio, existe una por la que sin duda el rey Carlos es merecedor de la corona, pero al más patán.

El monarca habría inventado la peor de las excusas para no tener intimidad con la princesa Diana, después del nacimiento de su segundo hijo, el príncipe Harry.

De acuerdo con la biografía no autorizada “The King: The life of Charles III’, del periodista Christopher Andersen, Lady Di le insistía una y otra vez a su esposo para estar juntos, pero el rechazo siempre se hacía presente.

El rey Carlos no se cansaba de recordarle que ya no la amaba; sin embargo, eso no fue lo peor. Un día, la princesa Diana le preguntó que por qué no quería hacer el amor con ella.

El rey Carlos, harto de los ‘casi ruegos’ de su entonces esposa, inventó la peor excusa de todas: “No lo sé, querida, creo que podría ser gay”.

En 2016, se cuestionó la orientación del hijo de la reina Isabel II, luego de que la revista ‘American Global Magazine’ publicará unas fotografías del monarca besando a otro hombre. Obviamente, la familia real buscó la forma de proteger su imagen… otra vez.

Fuera verdad o mentira la respuesta que el rey Carlos dio a Lady Di, no se justifican sus engaños, mentiras y malos tratos que tuvo que pasar en su corta, pero muy recordada vida.

