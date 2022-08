Rhea Seehorn de Better Call Saul revela qué pasó con Kim al final de la serie

La actriz habló sobre el fin de la serie y todo lo que sucedió alrededor de su personaje, la abogada Kim Wexler, quien fue pareja de Jimmy McGill.

*Atención, esta nota contiene spoilers*

El final de Better Call Saul generó muchos sentimientos encontrados entre los fans que con mucha nostalgia se despidieron de una de las series más queridas (además de Breaking Bad), la cual fue protagonizada por Bob Odenkirk y Rhea Seehorn, quienes dieron vida a los personajes Jimmy McGill o Saul Goodman y Kim Wexler.

Este último personaje, el de la exitosa abogada y pareja de Jimmy, posiblemente fue uno de los que más sufrió de una evolución, pues Kim no fue la misma con el paso del tiempo. Además, muchos fanáticos se quedaron con la incógnita sobre qué pasó con ella al final de la serie. Por ello, Rhea Seehorn, la actriz que interpretó el personaje habló sobre su cierre.

En una entrevista para el podcast The Envelope, Seehorn explicó qué ocurrió con Kim Wexler en el último episodio, sobre todo en la evolución física que también se mostró.

“Había una razón por la que Kim no tenía el pelo rubio cuando regresó, o incluso la cola de caballo. Esas cosas eran específicas. No creo que sea un reinicio y ahora todo está bien y Kim se convertirá en Kim nuevamente. Personalmente, creo que hay una especie de reconstrucción y un intento de saborear cualquier tipo de segunda oportunidad en la vida que sea más veraz. Y para Kim, creo que la parte más veraz implica ejercer la abogacía y volver a intentar ayudar a la gente”, dijo.

La actriz nominada al Emmy también reveló que no puede evitar pensar en que Kim buscará ayudar a Jimmy para reducir su sentencia pese a que muchos fans se quedaron con la idea de que fue el fin de la historia entre a pareja.

“Soy una romántica empedernida, así que no puedo evitar pensar que ella va a tratar de encontrar la manera de disminuir su sentencia sin perder su optimismo. Ya saben, de alguna manera que no involucre una estafa. No creo que sea el final de su relación con Jimmy, aunque también creo que hay mucha gente que debe pensar que ella nunca volverá con él y que ese es el final de la historia”, finalizó.

Te dejamos con la escena final que muchos consideraron fue perfecta.

