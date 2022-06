Robert Englund: El actor que dio vida a Freddy Krueger y regresó en Stranger Things

El actor de ‘Pesadilla en la calle Elm’ tiene un papel muy especial en la serie.

Una de las series más vistas de Netflix, Stranger Things, regresó en su cuarta temporada. En la continuación de la historia vemos a los mismos personajes que conocimos desde el inicio: Mike, Will, Dustin, Eleven, Nancy, Jonathan y Lucas, por mencionar algunos; junto a aquellos que se unieron en Stranger Things 4: Eddie Munson, Chrissy Cunningham y Argyle. Sin embargo, uno de los más importantes es Victor Creel. Si no has visto la temporada más reciente y quieres evitar spoilers, te recomiendo que dejes de leer en este momento. Sí, ahora. Ve a verla y regresa más tarde, aquí te espero.

Si ya viste Stranger Things 4, entonces conociste a Creel: un padre de familia que vive en el hospital psiquiátrico de Pennhurst desde los años 50, cuando lo encerraron por el terrible asesinato de su esposa e hijos. El testimonio de Victor es fundamental para saber lo que pasó con Chrissy Cunningham y otras víctimas del monstruo que amenaza Hawkins, por lo que Nancy y Robin se infiltran en esa institución para entrevistarlo al estilo de Clarice Starling en ‘El silencio de los inocentes’.

En 1986, el personaje de Victor Creel es un hombre sin ojos que ronda los 70 años y se encuentra recluido en una celda de alta seguridad. La versión “anciana” de Creel es interpretada por Robert Englund, a quien seguramente recuerdas por su papel de Freddy Krueger en ‘Pesadilla en la calle Elm’. La presencia de Englund es un guiño más al cine de horror ochentero al que Stranger Things rinde homenaje: de hecho, esta es considerada la temporada más aterradora de la serie hasta ahora, y se parece mucho a cintas como ‘Evil Dead’ y la ya mencionada ‘Pesadilla en la calle Elm’.

¿Cómo llegó Robert Englund a Stranger Things?

En entrevista con IGN, los hermanos Duffer revelaron que fue el mismo Englund quien se acercó a la producción para ser considerado en la serie. Y es que no es cualquier personalidad en el mundo del terror: solamente uno de los actores más famosos del mundo. Su personaje tiene mucho que ver con Vecna, el enemigo principal de esta temporada (spoiler en F: efes sufu pafapafá).

¿Volveremos a ver a Robert Englund en el Volumen 2 de la temporada 4 de Stranger Things? Eso no lo sabemos aún y habrá que esperar al 1 de julio para averiguarlo.













